Antonelli se impone en el Gran Premio de Canadá tras abandonos de Russell y Norris

Del espectáculo a la tragedia. Una atractiva batalla entre compañeros de equipo en el Circuito Gilles Villeneuve tuvo un decepcionante final, cuando el auto de George Russell falló y dejó en 'bandeja de plata' la victoria para Andrea Kimi Antonelli en el Gran Premio de Canadá de la Fórmula 1.

Fue la cuarta victoria consecutiva para el italiano, que además de las fallas en el W17 de su compañero se vio favorecido por una cuestionable estrategia de McLaren. Mientras que el abandono de Russell también le vino bien a Lewis Hamilton y Max Verstappen que completaron el podio.

George Russell y Andrea Kimi Antonelli en la pelea en el Gran Premio de Canadá | AP

En cuanto a Sergio 'Checo' Pérez, luego de la prometedora actuación en la carrera corta en Montreal, sufrió su primer abandono de la Temporada 2026 luego de que la suspensión delantera de su MAC-26 se rompió. El mexicano fue el sexto retiro de la carrera, que desde la largada tuvo múltiples incidentes.

Confuso arranque en Canadá

La amenaza de lluvia fue el primer factor que condicionó la carrera este domingo en Montreal. Siete pilotos, entre ellos los dos McLaren y los dos Cadillac, apostaron por salir con neumáticos intermedios, decisión con la que no estuvo Oscar Piastri.

Lando Norris en el Gran Premio de Canadá | AP

Después de dos vueltas de formación extra, debido a que el auto de Arvid Lindblad falló en la parrilla y por ello se abortó la largada, el australiano pidió colocar neumáticos lisos. El equipo decidió mantener los intermedios, situación que no le favoreció a Piastri quien, a diferencia de Norris, tuvo dificultad para encontrar ritmo e ingresó casi de inmediato a boxes, lo que lo relegó al fondo.

Su compañero, en cambio, movió de gran manera e incluso se colocó líder tras superara a los dos Mercedes en la largada. No obstante, las gomas intermedias le pasaron factura rápidamente y tuvo que dejar el liderato en manos de Antonelli, que también superó en la largada a Russell.

Antonelli y Russell en el Gran Premio de Canadá | AP

A partir de ese momento comenzó una constante lucha entre las Flechas Plateadas, que alternaron el liderato en una batalla tan intensa como la del sábado en la carrera corta y en la cual llevaron al límite los autos. La disputa se prolongó por varias vueltas, sobre todo por los errores de Antonelli que en un par de ocasiones se fue de largo en la pista.

Triste final para la lucha de Russell contra Antonelli

El punto de quiebre de la lucha entre los Mercedes llegó en la Vuelta 25, cuando Antonelli perdió el liderato por irse de largo en la curva. El italiano atacó de inmediato para recuperar la posición y en la disputa, hubo un ligero contacto que sacó de la pista al joven piloto de 19 años.

Kimi logró controlar el auto para no recibir más daño y de hecho se reincorporó por delante de Russell. Sin embargo, por la radio de equipo le pidieron devolver la posición porque sacó ventaja por fuera de la pista. Aunque Antonelli protestó, siguió la indicación y Russell se puso líder de nuevo.

Los comisarios retiran el auto de Russell en el Gran Premio de Canadá 2026 | X: @F1

Desafortunadamente, le duró solo cinco giros el gusto al británico. En la Vuelta 30, el W17 de Russell se detuvo por una falla mecánica y provocó el retiro de George, que no pudo cerrar con broche de oro lo que había sido un fin de semana casi perfecto.

A partir de ese momento, ya nadie le dio batalla a Antonelli, que firmó su cuarta victoria del año sin complicaciones. Verstappen y Hamilton se mantuvieron detrás, enfrascados en una gran pelea por el segundo lugar, de la cual salió ganador el piloto de Ferrari, que superó al neerlandés a seis vueltas del final y defendió hasta la última vuelta ese segundo puesto.

¿Cómo le fue Checo Pérez en el GP de Canadá?

Luego de una gran carrera corta el sábado, en la cual una sanción lo relegó de la P11 a la P14, Checo Pérez dio un retroceso en la clasificación en la cual finalizó P20. Por si fuera poco, la decisión de largar con intermedios no le favoreció al piloto tapatío ni a su compañero Valtteri Bottas.

A pesar de ello, Checo se mantuvo en ritmo y estaba en la P15 gracias a los múltiples abandonos, cuando su auto se "rompió" sin previo aviso. Fue en la Vuelta 43 que Pérez Mendoza tuvo que entrar a boxes porque la suspensión delantera derecha simplemente se quebró en la recta.

Los mecánicos de Cadillac retiran el auto de Checo Pérez | X: @F1

Checo fue el sexto abandono en Montreal. Además de los mencionados de Lindlblad, que ni siquiera inició la carrera, y los de Russell y Norris, tampoco terminaron la carrera Fernando Alonso ni Alex Albon. En el caso del piloto de Williams, debió retirarse por un contacto provocado por Óscar Piastri.