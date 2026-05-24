¿Qué le dijo? Captan "discusión" entre Checo Pérez y Liam Lawson en el GP de Canadá

Sergio 'Checo' Pérez logró su mejor resultado con Cadillac en lo que va de la Temporada 2026 de Fórmula 1 este sábado, al finalizar en la P14 la carrera sprint del Gran Premio de Canadá. El mexicano incluso había terminado en la P11, pero una sanción por un incidente con Liam Lawson lo relegó tres lugares, pese a lo cual fue la primera vez que Checo terminó arriba de la P15.

El neozelandés se fue al césped del circuito Gilles Villeneuve cuando intentó atacar por el exterior. Sin embargo, Checo mantuvo su posición y se quejó por la radio del equipo "¿Qué intentaba hacer?". Desafortunadamente, para dirección de carrera la maniobra del tapatío fue sancionable con diez segundos a pesar de que una más grave entre George Russell y Andrea Kimi Antonelli ni siquiera se revisó.

Checo Pérez en el Gran Premio de Canadá 2026 | AP

"En mi opinión, es totalmente injusto, pero independientemente de eso, fue una actuación excelente. Logramos mantener a muchos coches detrás, y sí, estoy muy contento con eso", fueron las palabras de Pérez Mendoza, quien en su regreso a la Fórmula 1 se ha tomado con calma la competencia, con el objetivo de disfrutarla.

Checo Pérez y Lawson se encontraron al final

Desde 2024, cuando debutó con Racing Bulls, el neozelandés ha tenido varios roces con Checo, a quien reemplazó en 2025 en Red Bull, pero solo duró dos carreras antes de dejar su lugar a Yuki Tsunoda. Por ello, el incidente en Montreal abonó más "leña" a una relación que de por sí no es amigable en la parrilla.

Liam Lawson en el Gran Premio de Canadá 2026 | AP

A pesar de ello, Checo lo tomó con calma y al final de la carrera corta se acercó para hablar con Lawson. Desde la cámara de cabina de uno de los Audi se ve el momento en el que el mexicano se acerca al neozelandés, justo antes de que los dos pasen por pesaje, y aunque de inicio parecía que le iba a reclamar, al final solo platicaron.

Incluso se distingue la sonrisa del piloto de Cadillac, además de un movimiento de brazos al momento de preguntarle a Lawson algo, por lo que los aficionados asumieron que le cuestionó qué intentó hacer, pero en buenos términos. De momento, la situación no pasó a mayores y este domingo ambos tratarán de buscar un buen resultado en la carrera principal.

Checo y Lawson después del sprint!



Dirían “pelea, pelea!” Pero nooo Checo hasta se está riendo hahahahah lo tqm #CanadaGP pic.twitter.com/xo7VAArP2V — Marie🌸 (@ma_fe79) May 23, 2026

¿Desde dónde largará Checo Pérez en Canadá?

Para mala fortuna del tapatío, todo lo bien que salió en la sprint se acabó en la clasificación. Checo apenas finalizó P20 y se salvó de una sanción por un incidente con Fernando Alonso, por lo que largará en la penúltima fila de la parrilla, desde donde tratará de remontar posiciones para -al menos- regresar al Top 15 de la clasificación.