¿Canadá le da suerte? Checo Pérez y su historial en el GP en Montreal
El camino todavía es largo para Cadillac y Sergio 'Checo' Pérez en la temporada debut de la escudería estadounidense en la Fórmula 1. Sin embargo, al menos en la reanudación de la campaña el mexicano se la pasó bien y mostró ciertas mejoras en el Gran Premio de Miami.
La pausa por la cancelación de los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita le vino bien a la escudería estadounidense, que sigue en el fondo de la parrilla pero cuyo ritmo lució mejor. Además, el tapatío tuvo un par de batallas con Fernando Alonso que le dieron emoción a la carrera en Florida.
Con este antecedente llegarán el equipi y el piloto al Gran Premio de Canadá, un escenario en el cual Checo no tiene el mejor historial. Sin embargo, tendrá dos buenas semanas para prepararse y buscar un mejor resultado que los vistos hasta ahora en la temporada.
Así le ha ido a Checo Pérez en Canadá
El historial de Pérez Mendoza en Montreal no es el mejor, ya que solo en una ocasión ha subido al podio. La misma fue en su segunda temporada en la F1 y en su primera participación en el GP de Canadá, ya que en la Temporada 2011 no corrió este Gran Premio tras retirarse por enfermedad.
Para 2012 el mexicano tuvo revancha en Montreal y nuevamente con Sauber subió al podio en el tercer lugar, tras una épica remontada desde la P15. Fue el segundo podio para el mexicano en su historia en la Fórmula 1, pero desde entonces su mejor resultado en Canadá es un quinto lugar.
Además de ese histórico resultado en 2012, Checo solo ha terminado en zona de puntos en tres ediciones más. Con Force India fue décimo y quinto en 2016 y 2017, respectivamente, mientras que en 2023 terminó sexto con Red Bull, en otra buena remontada desde la P12.
En contraste, Checo suma dos abandonos, ambos con Red Bull, el primero en 2022 por problemas con el auto y el segundo en 2024 por una colisión. De igual forma, en 2014 sufrió un fuerte choque con Felipe Massa en la última vuelta, por lo que no concluyó la carrera pero clasificó undécimo.
TEMPORADA
ESCUDERÍA
POSICIÓN LARGADA
POSICIÓN FINAL
2011
Sauber
No compitió por enfermedad
2012
Sauber
P15
P3
2013
McLaren
P12
P11
2014
Force India
P13
P11 (Terminó con un choque)
2015
Force India
P10
P11
2016
Force India
P11
P10
2017
Force India
P8
P5
2018
Force India
P10
P14
2019
Racing Point
P15
P12
2022
Red Bull
P13
Abandono por problemas del auto
2023
Red Bull
P12
P6
2024
Red Bull
P16
Abandono por accidente
¿Cuándo y dónde ver el Gran Premio de Canadá 2026?
VIERNES 22 DE MAYO
Prácticas Libres 1 | 10:30-11:30 hrs | Sky Sports y F1TV
Sprint shootout | 14:30-15:14 hrs | Sky Sports y F1TV
SÁBADO 23 DE MAYO
Sprint | 10:00-11:00 hrs | Sky Sports y F1TV
Clasificación | 14:00-15:00 hrs | Sky Sports y F1
TVDOMINGO 24 DE MAYO
Carrera principal | 14:00 hrs | Sky Sports y F1TV