¿Canadá le da suerte? Checo Pérez y su historial en el GP en Montreal

El camino todavía es largo para Cadillac y Sergio 'Checo' Pérez en la temporada debut de la escudería estadounidense en la Fórmula 1. Sin embargo, al menos en la reanudación de la campaña el mexicano se la pasó bien y mostró ciertas mejoras en el Gran Premio de Miami.

La pausa por la cancelación de los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita le vino bien a la escudería estadounidense, que sigue en el fondo de la parrilla pero cuyo ritmo lució mejor. Además, el tapatío tuvo un par de batallas con Fernando Alonso que le dieron emoción a la carrera en Florida.

Con este antecedente llegarán el equipi y el piloto al Gran Premio de Canadá, un escenario en el cual Checo no tiene el mejor historial. Sin embargo, tendrá dos buenas semanas para prepararse y buscar un mejor resultado que los vistos hasta ahora en la temporada.

Checo Pérez previo al Gran Premio de Miami 2026 | AFP

Así le ha ido a Checo Pérez en Canadá

El historial de Pérez Mendoza en Montreal no es el mejor, ya que solo en una ocasión ha subido al podio. La misma fue en su segunda temporada en la F1 y en su primera participación en el GP de Canadá, ya que en la Temporada 2011 no corrió este Gran Premio tras retirarse por enfermedad.

Para 2012 el mexicano tuvo revancha en Montreal y nuevamente con Sauber subió al podio en el tercer lugar, tras una épica remontada desde la P15. Fue el segundo podio para el mexicano en su historia en la Fórmula 1, pero desde entonces su mejor resultado en Canadá es un quinto lugar.

Además de ese histórico resultado en 2012, Checo solo ha terminado en zona de puntos en tres ediciones más. Con Force India fue décimo y quinto en 2016 y 2017, respectivamente, mientras que en 2023 terminó sexto con Red Bull, en otra buena remontada desde la P12.

Checo Pérez en el Gran Premio de Miami 2026 | AP

En contraste, Checo suma dos abandonos, ambos con Red Bull, el primero en 2022 por problemas con el auto y el segundo en 2024 por una colisión. De igual forma, en 2014 sufrió un fuerte choque con Felipe Massa en la última vuelta, por lo que no concluyó la carrera pero clasificó undécimo.

TEMPORADA ESCUDERÍA POSICIÓN LARGADA POSICIÓN FINAL 2011 Sauber No compitió por enfermedad 2012 Sauber P15 P3 2013 McLaren P12 P11 2014 Force India P13 P11 (Terminó con un choque) 2015 Force India P10 P11 2016 Force India P11 P10 2017 Force India P8 P5 2018 Force India P10 P14 2019 Racing Point P15 P12 2022 Red Bull P13 Abandono por problemas del auto 2023 Red Bull P12 P6 2024 Red Bull P16 Abandono por accidente

¿Cuándo y dónde ver el Gran Premio de Canadá 2026?

VIERNES 22 DE MAYO

Prácticas Libres 1 | 10:30-11:30 hrs | Sky Sports y F1TV

Sprint shootout | 14:30-15:14 hrs | Sky Sports y F1TV



SÁBADO 23 DE MAYO

Sprint | 10:00-11:00 hrs | Sky Sports y F1TV

Clasificación | 14:00-15:00 hrs | Sky Sports y F1



TVDOMINGO 24 DE MAYO

Carrera principal | 14:00 hrs | Sky Sports y F1TV