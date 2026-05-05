Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Fórmula 1

¿Canadá le da suerte? Checo Pérez y su historial en el GP en Montreal

Sergio 'Checo' Pérez en el Gran Premio de Canadá 2023 | RED BULL
Sergio 'Checo' Pérez en el Gran Premio de Canadá 2023 | RED BULL
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 09:57 - 05 mayo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El mexicano no tiene un historial favorable en el Circuito Gilles Villeneuve

El camino todavía es largo para Cadillac y Sergio 'Checo' Pérez en la temporada debut de la escudería estadounidense en la Fórmula 1. Sin embargo, al menos en la reanudación de la campaña el mexicano se la pasó bien y mostró ciertas mejoras en el Gran Premio de Miami.

La pausa por la cancelación de los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita le vino bien a la escudería estadounidense, que sigue en el fondo de la parrilla pero cuyo ritmo lució mejor. Además, el tapatío tuvo un par de batallas con Fernando Alonso que le dieron emoción a la carrera en Florida.

Con este antecedente llegarán el equipi y el piloto al Gran Premio de Canadá, un escenario en el cual Checo no tiene el mejor historial. Sin embargo, tendrá dos buenas semanas para prepararse y buscar un mejor resultado que los vistos hasta ahora en la temporada.

Checo Pérez previo al Gran Premio de Miami 2026 | AFP
Checo Pérez previo al Gran Premio de Miami 2026 | AFP

Así le ha ido a Checo Pérez en Canadá

El historial de Pérez Mendoza en Montreal no es el mejor, ya que solo en una ocasión ha subido al podio. La misma fue en su segunda temporada en la F1 y en su primera participación en el GP de Canadá, ya que en la Temporada 2011 no corrió este Gran Premio tras retirarse por enfermedad.

Para 2012 el mexicano tuvo revancha en Montreal y nuevamente con Sauber subió al podio en el tercer lugar, tras una épica remontada desde la P15. Fue el segundo podio para el mexicano en su historia en la Fórmula 1, pero desde entonces su mejor resultado en Canadá es un quinto lugar.

Además de ese histórico resultado en 2012, Checo solo ha terminado en zona de puntos en tres ediciones más. Con Force India fue décimo y quinto en 2016 y 2017, respectivamente, mientras que en 2023 terminó sexto con Red Bull, en otra buena remontada desde la P12.

Checo Pérez en el Gran Premio de Miami 2026 | AP
Checo Pérez en el Gran Premio de Miami 2026 | AP

En contraste, Checo suma dos abandonos, ambos con Red Bull, el primero en 2022 por problemas con el auto y el segundo en 2024 por una colisión. De igual forma, en 2014 sufrió un fuerte choque con Felipe Massa en la última vuelta, por lo que no concluyó la carrera pero clasificó undécimo.

TEMPORADA

ESCUDERÍA

POSICIÓN LARGADA

POSICIÓN FINAL

2011

Sauber

No compitió por enfermedad

2012

Sauber

P15

P3

2013

McLaren

P12

P11

2014

Force India

P13

P11 (Terminó con un choque)

2015

Force India

P10

P11

2016

Force India

P11

P10

2017

Force India

P8

P5

2018

Force India

P10

P14

2019

Racing Point

P15

P12

2022

Red Bull

P13

Abandono por problemas del auto

2023

Red Bull

P12

P6

2024

Red Bull

P16

Abandono por accidente

¿Cuándo y dónde ver el Gran Premio de Canadá 2026?

VIERNES 22 DE MAYO
Prácticas Libres 1 | 10:30-11:30 hrs | Sky Sports y F1TV
Sprint shootout | 14:30-15:14 hrs | Sky Sports y F1TV

SÁBADO 23 DE MAYO
Sprint | 10:00-11:00 hrs | Sky Sports y F1TV
Clasificación | 14:00-15:00 hrs | Sky Sports y F1

TVDOMINGO 24 DE MAYO
Carrera principal | 14:00 hrs | Sky Sports y F1TV

Sergio 'Checo' Pérez en el Gran Premio de Canadá 2023 | RED BULL
Sergio 'Checo' Pérez en el Gran Premio de Canadá 2023 | RED BULL
Lo Último
12:08 VIDEO: Bailarinas se agarran a golpes en pleno show de La Brissa
11:48 Los 10 más ricos del mundo en mayo de 2026, según Forbes: Elon Musk lidera con cifra récord
11:46 Dueños del Atlante responden a polémica por su llegada a Liga MX: "No nos regalaron nada"
11:43 ‘Vendía tarjetitas y yo le di trabajo’: Faitelson arremete contra Odín Ciani
11:30 Liga MX Femenil: ¿Cuándo se jugarán las Semifinales del Clausura 2026?
11:17 Cruz Azul recupera el gol: El impacto inmediato de Huiqui que ilusiona en la Liguilla
11:14 Puentes de mayo 2026: cuántos quedan y qué días no hay clases según la SEP
11:09 Met Gala 2026 desata polémica por Jeff Bezos y su esposa
11:06 Chivas vs Tigres: El historial de Guadalajara en el Estadio Akron durante la Liguilla
10:52 NASA crea herramienta viral para formar tu nombre con imágenes satelitales reales de la Tierra