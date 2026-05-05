¿Qué es el hantavirus y cuáles son sus síntomas y tratamiento?

El hantavirus ha vuelto a colocarse en el centro de la conversación global tras un brote detectado a inicios de mayo de 2026 en un crucero que navegaba desde el sur de Argentina hacia Europa, donde se confirmaron al menos tres muertes y varios casos sospechosos. Autoridades sanitarias, incluida la Organización Mundial de la Salud (OMS), mantienen vigilancia sobre este virus que, aunque poco común, puede ser altamente letal.

De acuerdo con reportes difundidos el 4 de mayo de 2026, el brote ocurrió a bordo del barco MV Hondius, que terminó aislado frente a Cabo Verde. En la embarcación viajaban cerca de 147 a 149 personas de distintas nacionalidades, y los primeros contagios habrían ocurrido antes de abordar, según las investigaciones iniciales.

El hantavirus no es nuevo, pero sí genera preocupación por su capacidad de provocar cuadros graves, especialmente en América. Este virus pertenece a una familia que puede causar enfermedades severas como el síndrome pulmonar por hantavirus, el cual puede tener una tasa de letalidad cercana al 40% en algunos casos.

El hantavirus se transmite principalmente por contacto con roedores o sus desechos, advierten especialistas./ Pixabay

¿Cómo se contagia realmente el hantavirus?

La principal vía de transmisión del hantavirus es el contacto con roedores infectados o con sus fluidos, como orina, heces o saliva. Las personas pueden infectarse al inhalar partículas contaminadas en el aire, sobre todo en espacios cerrados o rurales donde hay presencia de estos animales.

Aunque el contagio entre humanos es extremadamente raro, existe una excepción importante: el virus de los Andes, identificado en Sudamérica, que sí ha mostrado capacidad de transmitirse de persona a persona en contextos muy específicos.

En el caso del crucero, expertos analizan si hubo transmisión entre personas, aunque la OMS ha señalado que la hipótesis principal sigue siendo una exposición previa al viaje.

Síntomas iniciales del hantavirus pueden confundirse con gripe, pero pueden agravarse rápidamente./ Pixabay

Síntomas del hantavirus: señales que no debes ignorar

Los primeros síntomas del hantavirus pueden confundirse fácilmente con una gripe común. Entre ellos destacan fiebre, dolor muscular, escalofríos, dolor de cabeza y malestar general.

Sin embargo, el cuadro puede agravarse rápidamente. En etapas avanzadas aparecen dificultad para respirar, tos y acumulación de líquido en los pulmones, lo que puede poner en riesgo la vida del paciente en cuestión de días.

Especialistas advierten que el periodo de incubación puede variar entre una y ocho semanas tras la exposición al virus, lo que complica su detección temprana.

Actualmente no existe un tratamiento específico para eliminar el hantavirus. La atención médica se enfoca en aliviar los síntomas y brindar soporte respiratorio en casos graves. Por ello, la detección oportuna es clave para aumentar las probabilidades de supervivencia.