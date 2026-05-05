Chivas vs Tigres: El historial de Guadalajara en el Estadio Akron durante la Liguilla

Las Chivas Rayadas del Guadalajara vuelven al Akron para medirse a los Tigres en la Vuelta de los Cuartos de Final del Clausura 2026; sin embargo, lo harán con una pesada losa luego del 3-1 en contra que dejó como saldo el primer capítulo en el Universitario de Nuevo León.

Entre las malas noticias para el Rebaño destaca una a su favor, en el historial de Liguillas, y esas son los encuentros que se han disputado entre ambas escuadras cuando ambos se miden en casa de los Rojiblancos; en cuatro de esos partidos tres han sido victorias para Chivas y tan solo una derrota.

Jugadores de Chivas celebrando un gol ante Puebla| MEXSPORT

¿Cómo han sido los partidos?

La primera vez que estas dos instituciones tuvieron la oportunidad de chocar en una fase eliminatoria fue en el Clausura 2007. En aquella ocasión los equipos se enfrentaron en la etapa de los Cuartos de Final, en la Ida los tapatíos ganaron por 3-1 y para la vuelta este equipo volvió a ganar pero ahora por 3-2 en casa (Estadio Jalisco).

La siguiente ocasión en la que coincidieron en la fiesta grande fue en el Clausura 2011 (Chivas 4-2 Tigres global), en donde el partido de Ida, disputado en el Estadio Jalisco, terminó a favor de Chivas con Omar Arellano, Mario de Luna entre los protagonistas en aquel duelo.

Chivas y Tigres jugarán un partido que recuerda la Final del CL23 | IMAGO7

En el Clausura 2017 (Chivas 4-3 Tigres) ambos cuadros se vieron en la Gran Final ; el juego de Vuelta llegaba con un 2-2; sin embargo, la localía pesó y los dirigidos por Matías Jesús Almeyda terminó quedándose con el título con el 2-1 en el Akron y ante su afición.

Y el más reciente había sido la Final del Clausura 2023 que dejó a Tigres como campeones con un (Chivas 2-3 Tigres). Sin embargo, tras una ventaja cómoda de 2-0 en el descanso los dirigidos por Dante Robert Siboldi le dieron la voltereta para la victoria y título.

Enrique Alfaro y Samuel García en la Final entre Chivas y Tigres en el Clausura 2023 de la Liga MX | IMAGO 7

Cabe mencionar, que dicho partido terminó empatado en el tiempo regular 2-2 y fue hasta los tiempos extras cuando Tigres terminó sellando el triunfo con un cabezazo de Guido Pizarro para vestirse como héroe de la noche en la Perla Tapatía que siempre ha sido escenario de grandes momentos.

Como dato curioso es que tanto Guadalajara y Tigres se han enfrentado en esta etapa eliminatoria únicamente en los torneos de Clausura, por lo que parece que en este 2026 ninguno de los dos quería hacer excepción a esta coincidencia y en este Clausura buscan el boleto a ’Semis’.

Lista de resultados en Liguillas en casa de Chivas ante Tigres

Clausura 2007 l Cuartos de Final l 3-2

Clausura 2011 l Cuartos de Final l 3-1

Clausura 2017 l Final l 2-1