Los 10 más ricos del mundo en mayo de 2026, según Forbes: Elon Musk lidera con cifra récord

Las mayores fortunas del planeta registraron un fuerte movimiento en mayo de 2026, impulsadas por el buen desempeño de los mercados financieros. De acuerdo con Forbes, los 10 multimillonarios más ricos del mundo acumulan en conjunto USD 2,7 billones, tras sumar alrededor de USD 260.000 millones en un solo mes.

El repunte estuvo ligado principalmente al comportamiento de los índices bursátiles durante abril, cuando el S&P 500 avanzó 9% y el Nasdaq creció 15%, beneficiando especialmente a empresarios del sector tecnológico.

Un dato relevante es que el listado quedó integrado únicamente por ciudadanos de Estados Unidos, algo que no se veía desde hace más de tres años. Esto ocurrió tras la salida del empresario francés Bernard Arnault, quien dejó de formar parte del top 10.

Larry Page superó los USD 300.000 millones y marcó un hito histórico./ AP

¿Quién lidera la lista de los más ricos del mundo en mayo de 2026?

El primer lugar lo mantiene Elon Musk, con una fortuna estimada en USD 782.000 millones. Aunque su patrimonio disminuyó en USD 35.000 millones durante el mes, sigue siendo la persona más rica del mundo con una ventaja considerable sobre sus competidores.

Elon Musk se mantiene como el hombre más rico del mundo en mayo de 2026./ AP

En el segundo sitio se ubica Larry Page, cofundador de Google, quien alcanzó los USD 313.000 millones tras sumar USD 76.000 millones, el mayor crecimiento mensual dentro del ranking.

El tercer lugar es para Sergey Brin, también cofundador de Google, con una fortuna de USD 289.000 millones, impulsada por el rendimiento de Alphabet y su apuesta por la inteligencia artificial.

Tecnología e inteligencia artificial impulsan las fortunas

El listado continúa con Jeff Bezos, quien acumula USD 272.000 millones gracias al crecimiento de Amazon, seguido de Mark Zuckerberg con USD 210.000 millones, respaldado por el ecosistema digital de Meta.

También destacan Larry Ellison (USD 205.000 millones), Michael Dell (USD 177.000 millones) y Jensen Huang (USD 173.000 millones), este último beneficiado por el auge de los semiconductores y la inteligencia artificial a través de Nvidia.

El ranking se completa con Rob Walton (USD 150.000 millones) y Jim Walton (USD 147.000 millones), herederos del imperio Walmart, cuya familia mantiene una participación cercana al 45% en la empresa.

Jeff Bezos y Mark Zuckerberg siguen en el top gracias al crecimiento de Amazon y Meta./ AP