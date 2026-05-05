Puentes de mayo 2026: cuántos quedan y qué días no hay clases según la SEP

El mes de mayo de 2026 todavía tiene varios descansos marcados en el calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP), lo que permitirá a estudiantes de nivel básico disfrutar de algunos fines de semana largos antes de cerrar el ciclo escolar.

Para algunas familias, el descanso comenzó este martes 5 de mayo, coincidiendo con la conmemoración de la Batalla de Puebla.

A pesar de ello, el calendario oficial aún contempla más fechas sin clases durante el mes. Estos días están relacionados tanto con celebraciones importantes como con actividades internas del sistema educativo.

La SEP confirmó dos puentes más en mayo 2026 para estudiantes de educación básica./ Pixabay

¿Cuántos puentes le quedan a mayo y cuándo caen?

De acuerdo con la SEP, aún restan dos puentes escolares en mayo, ambos programados en viernes, lo que permite extender el descanso hasta el domingo.

El primero será del viernes 15 al domingo 17 de mayo, con motivo del Día del Maestro, una de las fechas más relevantes dentro del calendario educativo en México.

El segundo puente se dará del viernes 29 al domingo 31 de mayo, debido a la realización de la Junta de Consejo Técnico Escolar (CTE), actividad en la que participan docentes y directivos para evaluar y planear el trabajo académico.

Con estas fechas, mayo suma cuatro días sin clases para estudiantes de educación básica, distribuidos en distintos momentos del mes.

El 15 de mayo, Día del Maestro, no habrá clases en todo el país./ SEP

¿Por qué no hay clases el 15 de mayo?

El 15 de mayo se celebra el Día del Maestro en México, una fecha dedicada a reconocer la labor del personal docente en todo el país. Por esta razón, el calendario oficial de la SEP establece la suspensión de actividades escolares en todos los niveles básicos.

Este descanso aplica a nivel nacional en escuelas públicas y privadas incorporadas al sistema educativo, sin necesidad de ajustes adicionales, ya que coincide de forma natural con el fin de semana.

Es importante señalar que este día no es considerado de descanso obligatorio para la mayoría de los trabajadores según la Ley Federal del Trabajo, por lo que las actividades laborales suelen mantenerse con normalidad.

Tras estos puentes, el calendario escolar entra en una etapa más continua de clases, aunque existe expectativa sobre posibles ajustes debido al inicio del Mundial 2026, programado para el 11 de junio, tema que aún está bajo análisis por parte de autoridades educativas.