El consejo de Yuri a Ángela Aguilar que nadie vio venir

En medio de la polémica que rodea a Ángela Aguilar, una de las voces más reconocidas de la música latina decidió salir a dar su postura. Yuri no solo mostró su apoyo a la hija de Pepe Aguilar, sino que también le lanzó un consejo que ha dado de qué hablar, dejando claro que, más allá de la controversia, existe respeto y admiración entre ambas artistas.

Lejos de cualquier rivalidad, la intérprete de La Maldita Primavera destacó el talento de Ángela y recordó que su relación se fortaleció desde la colaboración que realizaron en 2025 con una versión renovada del mismo tema. Desde entonces, el vínculo entre ambas ha sido cercano, tanto en lo profesional como en lo personal, lo que da mayor peso a las palabras que ahora comparte en un momento complicado para la joven cantante.

La pareja ha sufrido por años las críticas de la gente / FB: @AngelaAguilarOficial

Reconoce su talento… pero advierte

Yuri fue clara al hablar del nivel artístico de Ángela Aguilar, a quien considera una de las figuras más importantes de la nueva generación dentro de la música mexicana, aunque también reconoció que la fama a temprana edad puede convertirse en un arma de doble filo.

“Ella desde muy chiquitita ha tenido esa fama y tiene un gran talento. Ella se me hace una de las mejores cantantes de la música mexicana de ahora, hablo de ahora, ¿okey? De la nueva generación”.

Sin embargo, también dejó ver que el éxito no siempre viene acompañado de la experiencia necesaria para enfrentar el escrutinio público, especialmente en una industria donde cada paso es observado y criticado.

Yuri compartió su experiencia al enfrentar los ataques de las personas / IG: @oficialyuri

“Le falta guianza”, dice Yuri

Desde su propia experiencia, Yuri explicó que las críticas son parte inevitable de la carrera artística, pero que es fundamental saber manejarlas, por lo que sugirió a Ángela rodearse de personas con más experiencia que puedan orientarla en momentos clave.

“Yo siento que a lo mejor le falta lo que creo yo, una guianza. Que alguien la guíe, de: ‘A ver, mija, no contestes esto, porque te estás armando, se está…’ Porque a veces a mí me pasa”.

Incluso, la cantante bromeó al señalar que, pese a sus más de 40 años de trayectoria, todavía recibe consejos y llamados de atención de su equipo, lo que demuestra que el aprendizaje nunca termina, sin importar la experiencia.

Yuri aconseja a Ángela Aguilar que una personas la esté guiando / FB: @AngelaAguilarOficial

“A mí me ha tratado bien”

Además de su consejo, Yuri dejó claro que su relación con Ángela Aguilar y su familia ha sido siempre positiva, destacando el trato que ha recibido por parte de ellos a lo largo de los años.

“Ángela Aguilar yo la quiero mucho. He tenido el privilegio de conocerla a ella, a sus padres, a Christian Nodal cuando estaban recién casados. A mí me ha tratado bien”.

La cantante también subrayó que muchas veces se olvida que Ángela ha estado expuesta al ojo público desde muy joven, mucho antes de las polémicas recientes, lo que ha hecho que su carrera se desarrolle bajo constante presión mediática.

Yuri afirma que lleva buena relación con la familia Aguilar y Christian Nodal / IG: @oficialyuri

Entre talento y polémica

El comentario de Yuri llega en un momento clave para Ángela Aguilar, quien continúa siendo tema de conversación por su vida personal y su relación con Christian Nodal. Sin embargo, la veracruzana dejó claro que detrás de la controversia hay una artista con talento y trayectoria en crecimiento.