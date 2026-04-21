Aseguran que Nodal y Ángela Aguilar ya no viven juntos en medio de polémica

La relación entre Christian Nodal y Ángela Aguilar vuelve a colocarse en el centro de la conversación pública, luego de que surgieran versiones que apuntan a una posible separación entre ambos. De acuerdo con información difundida en televisión nacional, la pareja estaría atravesando una fuerte crisis que incluso ya habría provocado que el cantante dejara el hogar que compartían.

El tema tomó fuerza tras revelaciones hechas en el programa Sale el Sol, donde el periodista Gustavo Adolfo Infante aseguró contar con información de una fuente cercana a la pareja.

“El viernes hablé yo de algo que una fuente cercana a la pareja me confirmó, que ya están separados, por lo menos en estos días”, afirmó.

Según, la pareja estaría atravesando una fuerte crisis / FB: @AngelaAguilarOficial

Nodal habría dejado la casa

Uno de los puntos que más llamó la atención fue la supuesta salida de Christian Nodal del domicilio que compartía con Ángela Aguilar, lo que ha sido interpretado como una señal clara de distanciamiento entre ambos.

“Que se salió, se salió de la casa Christian Nodal”.

La declaración encendió las alertas entre seguidores de la pareja y generó un intenso debate en redes sociales, donde usuarios comenzaron a especular sobre el estado actual de su relación.

Se habla que la familia Aguilar influenciaría en la separación de los cantantes por un video / FB: @AngelaAguilarOficial

El video que detonó la polémica

La crisis, según versiones, se habría intensificado tras el lanzamiento del videoclip “Un Vals”, el cual desató controversia debido a la aparición de una modelo cuyo estilo fue comparado por usuarios con el de Cazzu, expareja de Nodal.

Para el propio Infante, este episodio fue clave en el deterioro de la relación.

“Yo creo que fue la, eh, exactamente la gota que derrama el vaso”, dijo Gustavo Adolfo.

A esta opinión se sumaron otras voces del programa, como Ana María Alvarado, quien señaló que han sido “demasiados golpes para Ángela”, mientras que Joanna Vega-Biestro apuntó a la falta de estabilidad emocional del cantante.

Algunos medios afirma que Ángela Aguilar vive sola ya que Nodal abandonó el hogar donde viven / FB: @AngelaAguilarOficial

La familia, otro factor de tensión

Además del escándalo mediático, el entorno familiar también ha sido señalado como un posible factor que influye en la relación. Durante la conversación, se hizo referencia directa a la cercanía de Pepe Aguilar con la pareja.

“Ya pareciese que Pepe Aguilar duerme en medio de ellos”.

Incluso, se cuestionó la dinámica profesional y personal de Nodal dentro de este contexto.

Ambos artistas deberían tomar decisiones independientes para proteger su relación, dice Gustavo Adolfo / FB: @AngelaAguilarOficial

“No es posible que un artista del tamaño de Christian Nodal (...) siga ahí”.