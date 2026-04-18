¿Christian Nodal y Ángela Aguilar están separados? Esto se sabe tras polémica por “Un vals”

Una nueva controversia rodea a Christian Nodal y Ángela Aguilar, luego de que surgieran versiones sobre una posible separación tras el estreno del videoclip de la canción “Un vals”.

Surgen versiones de una posible separación entre Christian Nodal y Ángela Aguilar. / RS

De acuerdo con declaraciones del periodista Jorge Carbajal, la pareja habría tomado distancia después de una serie de conflictos derivados de la polémica generada por dicho video musical.

Según lo expuesto en el programa En Shock, “Ángela no quiere saber nada” y ambos artistas estarían separados actualmente, aunque sin confirmación oficial por parte de ninguno.

¿Qué pasó con el video de “Un vals”?

El conflicto habría comenzado tras el lanzamiento de “Un vals”, cuyo videoclip generó conversación en redes sociales por la aparición de la modelo Dagna Mata, señalada por usuarios por su parecido con Cazzu —expareja de Nodal— y con la propia Ángela Aguilar.

La modelo del video “Un vals” de Christian Nodal desató polémica por su parecido con Ángela Aguilar y Cazzu. / Captura

Este detalle detonó críticas y teorías en internet, lo que habría provocado molestia en la cantante y su familia. De acuerdo con las versiones difundidas, la situación derivó en discusiones entre Nodal, Ángela y el también cantante Pepe Aguilar.

El propio Nodal reaccionó públicamente a la polémica deslindándose de decisiones creativas del video, señalando que no tiene control total sobre ciertos aspectos de su imagen y proyectos.

La polémica por el video “Un vals” habría detonado un conflicto en la relación.. / Captura

Sin confirmación oficial de la supuesta separación

Hasta el momento, ni Nodal ni Ángela Aguilar han confirmado o desmentido estas versiones. Tras la controversia, el único posicionamiento público ha sido el mensaje del cantante, en el que aseguró que lo único que le pertenece es su voz.

La relación entre ambos artistas ha estado constantemente bajo el escrutinio público, especialmente por la rapidez con la que evolucionó y por las controversias que han surgido en torno a su vida personal y profesional.