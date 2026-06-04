Erick Gutiérrez apunta a convertirse en refuerzo del Atlas para el Apertura 2026

El futuro de Erick Gutiérrez podría estar lejos de Chivas, pero no de Guadalajara. De cara al Apertura 2026, el nombre del mediocampista mexicano ha comenzado a ser relacionado con Atlas, equipo que buscaría reforzar una de las zonas más importantes de su plantilla.

Erick Gutiérrez en el Clásico Nacional con Chivas | IMAGO7

Tras varios torneos defendiendo la camiseta rojiblanca, Gutiérrez sigue sin tener un lugar dentro del proyecto deportivo del Guadalajara. Por lo que al no encontrar un lugar en el equipo, el futbolista ha comenzado a ver posibles movimientos durante el mercado de verano.

En ese escenario aparece Atlas como una alternativa para el exjugador de Chivas, debido a que el jugador seguiría viviendo en Guadalajara y los rojinegros buscan apuntalar su mediocampo con elementos de calidad probada en la Liga MX y con recorrido internacional, características que encajan en el perfil del “Guti”

Erick Gutiérrez en Liga MX | IMAGO7

De acuerdo con diversos reportes, la directiva rojinegra estudia la posibilidad de incorporar al experimentado volante mexicano, quien actualmente forma parte de Chivas, sin embargo hasta el momento no ha presentado una oferta formal.

La posible llegada de Gutiérrez también representaría uno de los movimientos más llamativos entre los clubes tapatíos en los últimos años. Aunque las transferencias directas entre Chivas y Atlas no son frecuentes, el futbol mexicano ha demostrado que los movimientos entre equipos de la misma ciudad pueden concretarse cuando las condiciones deportivas y económicas lo permiten.

Erick Gutiérrez, mediocampista de Chivas | IMAGO7

A sus 31 años, el mediocampista cuenta con una amplia trayectoria que incluye títulos en México, experiencia en el futbol europeo y participaciones con la Selección Mexicana en competencias internacionales. Su capacidad para organizar el juego y aportar equilibrio en la mitad de la cancha lo convierten en un elemento atractivo para cualquier equipo de la Liga MX.

De concretarse la operación, Erick Gutiérrez pasaría de vestir la camiseta rojiblanca a defender los colores rojinegros, en uno de los movimientos que más darían de qué hablar durante el actual mercado de transferencias.