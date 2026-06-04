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Futbol

Uziel Vargas, el juvenil de Chivas que comienza a brillar en los escenarios internacionales

Uziel Vargas con la Selección Nacional l Instagram: @uziel_vargas10
Alfredo Olivarez Ramírez 12:16 - 04 junio 2026
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Las Fuerzas Básicas de Chivas continúan consolidándose como una de las principales fábricas de talento del futbol mexicano

Uno de los nombres que más ha llamado la atención en los últimos meses es el de Uziel Vargas, mediocampista ofensivo que ha comenzado a destacar tanto con el Guadalajara como con las selecciones juveniles de México en torneos internacionales.

Originario de Tijuana, Baja California, Vargas forma parte de la generación 2009 del Rebaño Sagrado y es considerado una de las grandes promesas de la cantera rojiblanca.

Chivas Sub 17 l Instagram: @tapatiocd

Su crecimiento ha sido constante y su desempeño en competencias de alto nivel fuera del país ha despertado el interés de entrenadores y visores gracias a su calidad técnica, visión de juego, capacidad de asociación y facilidad para generar peligro en el último tercio del campo.

Uno de los escaparates más importantes en su joven carrera llegó con la Selección Mexicana Sub-16 durante el prestigioso Torneo de Montaigu, celebrado en Francia.

En dicha competencia, el futbolista rojiblanco dejó una grata impresión al convertirse en una pieza importante del funcionamiento ofensivo del conjunto nacional, aportando goles y actuaciones destacadas frente a algunos de los mejores talentos juveniles del mundo.

Su protagonismo no se ha limitado a la actividad con la Selección Mexicana. Durante la Copa Imposible en Colombia torneo internacional en el que Chivas logró coronarse campeón, Uziel fue uno de los jugadores más determinantes del equipo.

Uziel Vargas con Chivas l Instagram: @uziel_vargas10

Gran competencia y liderazgo

Como capitán, asumió un rol de liderazgo dentro y fuera del campo, finalizando la competencia con dos goles y una asistencia, participando directamente en tres anotaciones y guiando al conjunto rojiblanco hacia el título después de superar un inicio complicado.

Los números también respaldan su evolución. En su más reciente temporada con las categorías inferiores del Guadalajara, registró 11 goles en 24 partidos disputados, acumulando 1,875 minutos de actividad y consolidándose como uno de los futbolistas más productivos de su generación.

Con apenas 17 años, Uziel Vargas se perfila como una de las grandes esperanzas de la cantera rojiblanca y como uno de los talentos a seguir en el futbol mexicano durante los próximos años.

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