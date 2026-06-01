¡El Rebaño es la base! Chivas se consolida como el motor de México para el Mundial 2026
Tras darse a conocer los nombres, destaca un hecho histórico que llena de orgullo a la perla tapatía: el Club Deportivo Guadalajara se convierte en el equipo que más jugadores aporta al combinado nacional, consolidándose como la auténtica columna vertebral del Tri.
Cinco son los futbolistas rojiblancos que lograron asegurar su boleto para el torneo donde México fungirá como anfitrión. En un proceso donde el Rebaño, dirigido en la Liga MX por Gabriel Milito, demostró un futbol dinámico y competitivo.
El "Vasco" Aguirre no dudó para armar su plantel de cara al exigente Grupo A, donde la Selección se medirá ante Sudáfrica, Corea del Sur y la República Checa.
Los 5 elegidos
Raúl "Tala" Rangel: El guardameta tapatío se ha ganado la absoluta confianza del cuerpo técnico nacional. Su sobriedad, extraordinarios reflejos y excelente juego con los pies lo proyectan no solo como convocado, sino como un serio candidato a pelear la titularidad del arco tricolor. Los números lo respaldan de forma contundente: apenas ha permitido un gol en sus últimas seis apariciones con la playera de México.
Roberto "Piojo" Alvarado: En el pico más alto de su madurez futbolística, el "Piojo" es la pieza polifuncional de lujo para Aguirre. Capaz de desequilibrar como extremo por derecha o sacrificarse en labores de carrilero, su nivel ha sido superlativo al contener a figuras de talla internacional en los últimos ensayos de preparación.
Luis Romo: El experimentado mediocampista aporta el equilibrio, la garra y la inteligencia táctica necesarias en la zona de creación. Su presencia en la lista definitiva le inyectará colmillo e intensidad al mediocampo mexicano en momentos de alta tensión.
Brian Gutiérrez: Con gran versatilidad y personalidad, el joven volante ha dejado sensaciones inmejorables gracias a su privilegiada técnica individual y despliegue físico. Ya sea pisando el área como atacante por izquierda o dando fluidez desde la media cancha, Gutiérrez se perfila para ser una de las grandes revelaciones.
Armando "Hormiga" González: El actual campeón de goleo de la Liga MX representa la frescura y el instinto matón en el área. Su rol como revulsivo y su rápido proceso de adaptación al ritmo internacional le valieron el llamado para ser la carta fuerte de cambio cuando el Tri necesite pólvora.
Hacían falta 16 años para que el Guadalajara volviera a ostentar un peso tan específico en una lista mundialista, emulando la histórica convocatoria de Sudáfrica 2010.
Además, de acuerdo con los lineamientos de la FIFA, Chivas recibirá una compensación económica cercana a los 2.6 millones de dólares por ceder a sus figuras.
Aunque esta masiva convocatoria le terminó pasando factura al Rebaño en la fase final del Clausura 2026 debido al desgaste de sus hombres clave, hoy el futbol mexicano reconoce que el camino de la Selección en el Mundial se jugará, en gran medida, al ritmo que dicten las Chivas.