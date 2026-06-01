¡El Rebaño es la base! Chivas se consolida como el motor de México para el Mundial 2026

Raúl "Tala" Rangel: El guardameta tapatío se ha ganado la absoluta confianza del cuerpo técnico nacional. Su sobriedad, extraordinarios reflejos y excelente juego con los pies lo proyectan no solo como convocado, sino como un serio candidato a pelear la titularidad del arco tricolor. Los números lo respaldan de forma contundente: apenas ha permitido un gol en sus últimas seis apariciones con la playera de México.

Roberto "Piojo" Alvarado: En el pico más alto de su madurez futbolística, el "Piojo" es la pieza polifuncional de lujo para Aguirre. Capaz de desequilibrar como extremo por derecha o sacrificarse en labores de carrilero, su nivel ha sido superlativo al contener a figuras de talla internacional en los últimos ensayos de preparación.

Luis Romo: El experimentado mediocampista aporta el equilibrio, la garra y la inteligencia táctica necesarias en la zona de creación. Su presencia en la lista definitiva le inyectará colmillo e intensidad al mediocampo mexicano en momentos de alta tensión.

Brian Gutiérrez: Con gran versatilidad y personalidad, el joven volante ha dejado sensaciones inmejorables gracias a su privilegiada técnica individual y despliegue físico. Ya sea pisando el área como atacante por izquierda o dando fluidez desde la media cancha, Gutiérrez se perfila para ser una de las grandes revelaciones.