Así fue el regreso de Chespirito para anunciar la convocatoria de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026

La Selección Mexicana sorprendió a aficionados y medios de comunicación con la presentación oficial de su lista de 26 convocados para la Copa del Mundo 2026 mediante un emotivo video de aproximadamente cinco minutos que combinó tradición, identidad nacional y tecnología de vanguardia. El material audiovisual rápidamente se convirtió en tendencia debido a un elemento muy especial: la participación de la voz de Roberto Gómez Bolaños, el inolvidable Chespirito, recreada con ayuda de inteligencia artificial.

Un video emotivo

Desde los primeros segundos, el video buscó conectar con las raíces del país, mostrando diversos aspectos de la cultura mexicana. Las imágenes recorrieron escenas cotidianas de familias, trabajadores, aficionados y personajes representativos de la sociedad, mientras la narración evocaba el orgullo de pertenecer a una nación apasionada por el futbol y profundamente ligada a sus tradiciones.

A lo largo del clip se hicieron referencias a elementos característicos de la identidad mexicana, como la fe, el rezo del rosario, las costumbres familiares, la gastronomía, la música y el esfuerzo diario de millones de personas. Todo ello sirvió como marco para presentar a los futbolistas que tendrán la responsabilidad de representar al país en la próxima justa mundialista.

Roberto Gómez Bolaños 'Chespirito', en el Estadio Azteca | MEXSPORT

La decisión de utilizar la voz recreada de Chespirito fue uno de los aspectos más comentados. Considerado una de las figuras más queridas en la historia del entretenimiento latinoamericano, Roberto Gómez Bolaños fue elegido como el hilo conductor de una narrativa que buscó transmitir unidad, nostalgia y orgullo nacional en un momento de gran expectativa para el futbol mexicano.

Conforme avanzaba el video, fueron apareciendo uno a uno los 26 convocados elegidos para disputar el Mundial 2026. La producción destacó no solamente las cualidades deportivas de los jugadores, sino también el simbolismo de representar a millones de mexicanos dentro y fuera del país en una Copa del Mundo que tendrá a México como una de sus sedes principales.

El solsticio de verano ocurrirá el 21 de junio a las 02:24 horas del centro de México, marcando el inicio oficial de la estación./ Pixabay

¿Fue positivo o negativo el video?

La reacción en redes sociales no se hizo esperar. Miles de aficionados compartieron fragmentos del video y expresaron su sorpresa al escuchar nuevamente una voz tan emblemática. Muchos usuarios calificaron la producción como una de las mejores presentaciones de convocatorias realizadas: "Gracias a Dios soy mexicano cabrones", se leyó una respuesta.

Además de los comentarios positivos, el lanzamiento también dio pie a una gran cantidad de memes y publicaciones humorísticas. Sin embargo, a diferencia de otras tendencias virales, la mayoría de las bromas estuvieron cargadas de cariño y admiración hacia la figura de Chespirito, cuyo legado volvió a estar presente en la conversación pública gracias al uso de la inteligencia artificial.

Con el Rosario en la mano l CAPTURA