Los jugadores de Chivas que más aumentaron su precio rumbo al Mundial

Chivas firmó uno de sus mejores torneos de los últimos años y, aunque se quedó a un paso de disputar la Final del Clausura 2026, el crecimiento de varios de sus futbolistas provocó que el valor de la plantilla rojiblanca se disparara rumbo a la Copa del Mundo.

El conjunto dirigido por Gabriel Milito terminó la fase regular como sublíder del campeonato, únicamente por detrás de Pumas debido a la diferencia de goles. Además, varios elementos del Rebaño se consolidaron dentro del proceso de Javier Aguirre y mantienen posibilidades de formar parte de la lista definitiva para el Mundial 2026.

De acuerdo con los registros de mercado, el valor de la plantilla rojiblanca pasó de aproximadamente 80 millones de dólares en el Apertura 2025 a cerca de 95 millones en el Clausura 2026, un incremento cercano a los 15 millones impulsado principalmente por el rendimiento de jóvenes figuras.

Gabriel Milito analizando un partido Chivas| MEXSPORT

Armando González y Brian Gutiérrez, los que más crecieron

La gran revelación fue Armando González, debido a que el delantero rojiblanco tuvo un año futbolístico sobresaliente y se consolidó como uno de los atacantes mexicanos con mayor proyección. Sus actuaciones provocaron que su valor pasara de siete millones de dólares a 15 millones, convirtiéndose no solo en el jugador más valioso de Chivas, sino también en uno de los más cotizados de toda la Liga MX.

Por su parte, Brian Gutiérrez también dio un salto importante, ya que el mediocampista que llegó procedente del Chicago Fire rápidamente se ganó la confianza de Gabriel Milito. Su crecimiento fue notable tanto en Guadalajara como en la Selección Mexicana, elevando su valor de mercado de cinco a ocho millones de dólares en apenas seis meses.

Armando González, jugador de Chivas | MEXSPORT

Alvarado y Brian González mantienen su crecimiento

Roberto Alvarado continúa siendo uno de los futbolistas más importantes del equipo. Gracias a la regularidad mostrada durante el semestre, el Piojo aumentó su valor de seis a siete millones y medio de dólares.

En una situación similar aparece Brian González. El mediocampista rojiblanco incrementó su cotización de cuatro millones y medio a siete millones y medio de dólares, consolidándose como una de las piezas más importantes dentro del esquema de Milito.

Roberto Alvarado, estrella de Chivas | IMAGO7

Raúl Rangel apunta a seguir creciendo

El guardameta pasó de un valor estimado de cinco millones y medio a seis y medio millones de dólares gracias a sus actuaciones con Chivas, al igual que a su presencia constante en las convocatorias de Javier Aguirre.

Además, el Mundial podría representar una oportunidad inmejorable para aumentar todavía más su cotización y abrir la puerta a una futura transferencia al futbol europeo.

A esta lista también se suma Richard Ledezma, quien elevó su valor de cuatro a seis millones de dólares tras convertirse en una pieza importante dentro del proyecto rojiblanco durante su primer torneo en Guadalajara.