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Futbol

Así fue la reacción, más oculta de Mbappé, sobre el bicampeonato del PSG en la Champions

Kylian Mbappé con Real Madrid en partido contra Real Betis en LaLiga | AP
Kylian Mbappé con Real Madrid en partido contra Real Betis en LaLiga | AP
Ramiro Pérez Vásquez 18:48 - 31 mayo 2026
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El francés reaccionó al logro de uno de sus mejores amigos

El París Saint-Germain sigue festejando el bicampeonato de Champions League; luego de la dramática victoria sobre el Arsenal en Budapest, Kylian Mbappé tuvo su reacción al trofeo conseguido por su exequipo por segunda vez.

Aunque no se notó la reacción del delantero del Real Madrid y sí hubo una y fue en la cuenta oficial de su amigo Achraf Hakimi en donde resaltó con tres emojis de corazoncitos al posteo del jugador tirado sobre césped acompañado de la ‘Orejona’.

Cabe mencionar, que el francés y el marroquí tienen una amistad muy íntima, incluso Mbappé ha estado en momento importantes del defensor  y una de las más recientes fue en la reciente de Copa Africana de Naciones. 

Reacción de Mabppé l CAPTURA

¿Cómo llegó la segunda ‘Orejona’?

 Fue un partido que, futbolísticamente, no pasará a la historia con respecto al juego pero sí para un PSG que logra su segundo título consecutivo y, sobre todo, para un Luis Enrique que se postula como el mejor entrenador del mundo tras la marcha de Pep Guardiola del City.

PSG Bicampeón de Champions League | AP

La segunda estrella del PSG llegó a base de dominio con la pelota, y mucha resistencia pues el Arsenal se puso por delante con un gol muy temprano de Havertz. Pero Luis Enrique es un genio. Su equipo siguió jugando de la misma forma hasta que, ya en la segunda parte, llegó el tanto de penalti marcado por Dembélé. El Balón de Oro no hizo un gran partido, pero hizo el gol del empate.

De ahí hasta el final, no pasaron muchas cosas, salvo un posible penalti a Madueke que no pitaron y que dio paso a unos penaltis en los que la historia se decantó de lado parisino para llevarse por segunda ocasión la 'Orejona'.

Ousmane Dembélé, jugador del PSG | AP

Doué y su agradecimiento 

Desiré Doué fue uno de los futbolistas más importantes para el París Saint-Germain y al final del encuentro en Budapest el futbolista no olvidó sus agradecimiento especial: “"Quiero agradecer a mi Señor y Salvador Jesucristo, porque esta era mi oración".

De este forma, los dirigidos por Luis Enrique se consagraron como los exponentes del futbol europeo actualmente, PSG se irá de vacaciones; pero, entre sus futbolistas lo harán vistiendo las camisetas de sus selecciones en el Mundial 2026.

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