¡Inédito! Jugador es atropellado por el carrito de las emergencias en pleno partido

Un momento tan curioso como inesperado se vivió durante el encuentro entre Liga de Portoviejo y El Nacimiento, de la Serie B de Ecuador, cuando el jugador Edison Caicedo fue atropellado accidentalmente por el carrito de las asistencias médicas mientras colaboraba para que un compañero lesionado abandonara el terreno de juego. La escena rápidamente se volvió viral debido a lo inusual del incidente.

¿Cómo ocurrió?

Todo ocurrió cuando el vehículo de asistencia ingresó al campo para atender a un futbolista que requería atención médica. Tras colocar al jugador en el carrito, Caicedo se acercó para ayudar en la maniobra y acompañar a su compañero en el traslado hacia la banda.

Sin embargo, en medio de la operación se produjo un inesperado descuido. El conductor del vehículo aparentemente no se percató de la ubicación exacta de Caicedo y avanzó cuando el futbolista todavía se encontraba demasiado cerca de la unidad médica.

Carrito de emergencia atropella a jugador en Ecuador l CAPTURA

Ante la sorpresa de todos los presentes, el carrito terminó impactando al jugador, quien perdió momentáneamente el equilibrio al ser alcanzado por el vehículo. La acción provocó una inmediata reacción tanto de los futbolistas como de los integrantes de ambos cuerpos técnicos.

Desde la zona de bancas no tardaron en llegar los reclamos hacia el conductor y hacia los encargados de la logística del partido. La preocupación fue evidente durante algunos segundos, ya que inicialmente se desconocía si el golpe había provocado alguna lesión de consideración.

Carrito de emergencia en partido de la Serie B de Ecuador l CAPTURA

Afortunadamente, tras recibir una rápida revisión por parte del personal médico, se confirmó que Caicedo no había sufrido daños graves. El jugador pudo reincorporarse sin mayores inconvenientes, tranquilizando a sus compañeros y a los aficionados presentes en el estadio.

El incidente generó múltiples comentarios en redes sociales, donde muchos aficionados tomaron el momento con humor debido a lo inusual de la escena. Las imágenes del accidente comenzaron a circular rápidamente, convirtiéndose en uno de los temas más comentados relacionados con el encuentro.

Caicedo fue atendido tras incidente l CAPTURA

Nada que lamentar