Los 5 momentos más destacados de Efraín Juárez en su intensa dirección con Pumas

La etapa de Efraín Juárez como director técnico de los Pumas llegó a su fin. Su gestión estuvo marcada por una montaña rusa de emociones donde la intensidad, la polémica y el amor propio nunca faltaron. Juárez no fue un técnico de medias tintas: o se le quería o se le criticaba, pero jamás pasó desapercibido.

A manera de recuento, repasamos los cinco momentos más icónicos, tanto buenos como malos, que definieron su volcánico paso por el banquillo del Pedregal.

“Para ser campeones hay que cag*r sangre"

Si algo distinguió a Efraín en las conferencias de prensa fue su lenguaje directo y sin filtros. En su discurso inaugural con el club, el estratega soltó una frase que se convirtió en meme y una declaración motivacional a la vez: “¿Quién de aquí ha sido campeón? Para ser campeón hay que cag*r sangre”. La frase dividió opiniones, pero dejó claro el ADN competitivo y agresivo de su propuesta de futbol.

Efraín Juárez, DT de Pumas | MEXSPORT}

El “reto” a La Rebel

No todo fue miel sobre hojuelas. Durante una racha negativa de resultados, la exigente afición universitaria comenzó a abuchear con fuerza al equipo en el Estadio Olímpico Universitario. Lejos de ignorar los reclamos, Juárez encaró la situación de frente y realizó gestos hacia la zona de La Rebel, retando el juicio de la tribuna y exigiendo apoyo incondicional. Ese choque directo con la barra marcó un punto de no retorno en su relación con un sector de la fanaticada.

Efraín Juárez en polémica I IMAGO7

“Si es suerte, échamela”

El momento viral ocurrió durante una entrevista del director técnico Efraín Juárez, cuando un ave defecó sobre su micrófono. La escena sorprendió tanto al entrevistado como a los entrevistadores, generando una reacción inmediata que rompió con la seriedad del momento. Para limpiarlo, Juárez utilizó el escudo del Club Pumas (bordado en su indumentaria) argumentando que hacerlo traía "buena suerte”.

Efraín Juárez en entrevista con FOX l CAPTURA

Justicia divina en el Clásico Capitalino

En una edición de alta tensión del Clásico Capitalino, el destino del partido quedó en los pies de Henry Martín desde los once pasos. Cuando el delantero azulcrema erró su disparo, las cámaras de la transmisión oficial no buscaron al portero, sino a Juárez. La imagen del técnico con los ojos cerrados, la cabeza alzada mirando al cielo y un suspiro de alivio absoluto se volvió viral de inmediato, reflejando la presión con la que vivía cada minuto en el banquillo.

Efraín Juárez, entrenador de Pumas| MEXSPORT

Un torneo casi perfecto

En su última temporada frente al cuadro universitario, Efraín logró una racha inalcanzable a lo largo del Clausura 2026, terminando como superlíder y consiguiendo un nuevo récord dentro de la institución tras alcanzar 36 puntos, además de conseguir un subcampeonato en dicho torneo después de 6 años.

Efraín Juárez, DT de Pumas, celebra con la afición al termino del la Semifinal contra Pachuca | IMAGO7