Efraín Juárez se va de Pumas; esto es lo que se sabe

Universidad Nacional vuelve a dar de qué hablar en el mundo de la Liga MX. Luego de un exitoso Clausura 2026, el cual cerró con un subcampeonato en casa, Efraín Juárez está fuera de Pumas, terminando así con las especulaciones sobre el futuro del estratega.

De acuerdo con RÉCORD, la relación entre el técnico y la institución llega a su fin luego de algunos desacuerdos en los últimos días, principalmente con problemas en el entorno de Efraín, mismos que evitaron llegar a un acuerdo entre ambas partes.

Efraín Juárez, entrenador de Pumas | IMAGO7

Nueva incógnita universitaria

Amado por unos, odiado por otros, Efraín Juárez llegó a Pumas en el Clausura 2025. Luego de ganar en Colombia un doblete con el Atlético Nacional, ‘Efra’ regresó al club que lo formó, ahora con la misión de hacerlo campeón desde su visión y estilo en lo táctico.

Luego de tres torneos, Juárez cerró su mejor actuación en el Clausura 2026 al llegar a la Final, dejando en el camino a rivales como el América y el Pachuca, pero cayendo ante la Máquina de Cruz Azul en la cancha del Olímpico Universitario.

Efraín Juárez y Luis Pérez | IMAGO7

Contrario a lo que se creía, después de un torneo de ensueño para Pumas con un liderato general y un récord de puntos, fuentes cercanas aseguraron que el club no buscó al estratega para una renovación, situación que no le cayó nada bien a Juárez y se volvió un parte aguas para la decisión de marcharse.

Aunado al hecho de no buscar a Juárez, RÉCORD también pudo saber que también se le buscaba imponer a ciertos jugadores al proyecto de Pumas, iniciando con Juan José Calero, siendo esta otra de las razones por las que no se pudo llegara un mutuo acuerdo, pues el técnico no veía en el plantel un cuadro basto que pudiera poder competir para el siguiente torneo.

Efraín Juárez, entrenador de Pumas | IMAGO7

¿Qué sigue para Efraín y Pumas?

A falta de hacerse oficial, Juárez dejará a Pumas luego de volverlo a colocar en la parte alta del futbol mexicano, quedando a solo 45 minutos de levantar la anhelada octava copa de liga. Ante su salida, el poder del equipo de cantera y el futuro proyecto quedarán en manos de Antonio Sancho.