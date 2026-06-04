Guillermo Almada, el técnico ideal para sustituir a André Jardine

Tras la salida de André Jardine, quien se despide del América como el técnico más ganador en la historia del club con seis títulos conquistados en apenas tres años, comenzaron a surgir diversos nombres para ocupar el banquillo azulcrema; sin embargo, uno de los candidatos que más expectativas genera es Guillermo Almada.

Almada inició su carrera como director técnico en Tacuarembó de Uruguay. Más adelante dirigió a River Plate de su país, donde comenzó a consolidar una propuesta futbolística ofensiva y dinámica. Su crecimiento lo llevó al Barcelona de Ecuador, club con el que consiguió su primer campeonato.

André Jardine como Tricampeón con América | IMAGO7

Posteriormente arribó a la Liga MX para tomar las riendas de Santos Laguna. Con el conjunto lagunero logró llevar al equipo hasta una final del futbol mexicano, aunque terminó cayendo ante Cruz Azul. Más tarde asumió el mando de Pachuca, equipo en el que alcanzó el punto más alto de su carrera y llegó incluso a ser considerado como una de las principales opciones para dirigir a la selección mexicana.

Más adelante tuvo experiencia en Europa al dirigir al Real Valladolid y posteriormente al Real Oviedo. Sin embargo, su paso por el futbol español no tuvo los resultados esperados. Durante su última etapa dirigió 22 partidos, registrando cuatro victorias, siete empates y 11 derrotas, números que se tradujeron en una efectividad cercana al 29 por ciento.

Guillermo Almada, campeón con Pachuca en el Apertura 2022 | IMAGO7

Técnico ganador con Pachuca

En cuanto a campeonatos, Almada construyó un palmarés importante desde su etapa en Sudamérica, donde consiguió el título de Liga con Barcelona de Ecuador.

No obstante, fue con Pachuca donde alcanzó sus mayores éxitos. Al frente de los Tuzos conquistó el título de Liga MX en 2022 y posteriormente levantó la Liga de Campeones de la CONCACAF en 2024. Ese mismo año también se coronó en el Derbi de las Américas, asegurando el boleto al Mundial de Clubes.

Guillermo Almada como director técnico de Real Oviedo | AFP

La cosecha de títulos continuó con la obtención de la Copa Challenger de la FIFA, torneo que fortaleció aún más el prestigio internacional del uruguayo.

En términos estadísticos, registra una efectividad del 54.24 por ciento a lo largo de 656 partidos dirigidos, con un balance de 302 victorias, 165 empates y 189 derrotas.

Guillermo Almada ante América | IMAGO7

Almada y su apuesta por los jóvenes

Uno de los sellos distintivos de Guillermo Almada es su confianza en los futbolistas jóvenes. Durante su etapa con Pachuca impulsó el debut de alrededor de 14 jugadores, mientras que en Santos Laguna también destacó por brindar oportunidades constantes a elementos surgidos de la cantera.

Entre los talentos que logró consolidar destaca Elías Montiel, mediocampista considerado una de las mayores promesas del futbol mexicano. El jugador ha sido seleccionado nacional en categorías inferiores y llamó la atención por sus actuación en la Copa Intercontinental, donde incluso fue reconocido entre los mejores futbolistas de la competencia.

Guillermo Almada

A esta lista se suman Alexéi Domínguez, Emilio Rodríguez, Alan Bautista y Pedro Pedraza, futbolistas que encontraron continuidad y desarrollo bajo la dirección del entrenador uruguayo.

Durante su paso por Santos Laguna también impulsó las carreras de Jordan Carrillo y Omar Campos. El primero continúa siendo uno de los jóvenes mexicanos con mayor proyección, mientras que el segundo logró consolidarse en la Liga MX , tuvo experiencia en la MLS y actualmente es una pieza importante dentro del esquema de Cruz Azul.