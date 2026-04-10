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Christian Nodal desata polémica por modelo en “Un vals”: la comparan con Ángela Aguilar y Cazzu

La modelo del video “Un vals” de Christian Nodal desató polémica por su parecido con Ángela Aguilar y Cazzu. / Captura
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 16:39 - 10 abril 2026
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El estreno de su nuevo video no pasó desapercibido, pero no fue precisamente por la música

El lanzamiento de “Un vals”, el más reciente sencillo de Christian Nodal, generó conversación inmediata en redes sociales. Sin embargo, la atención no se centró únicamente en la canción, sino en la modelo protagonista del video, cuya apariencia desató comparaciones que encendieron la polémica.

El estreno de “Un vals” se volvió tendencia, pero no solo por la música, sino por la elección de la modelo. / Captura

¿Por qué la modelo del video generó tanta polémica?

A pocas horas del estreno, usuarios en redes sociales comenzaron a señalar el notable parecido de la modelo con Cazzu, expareja del cantante, lo que rápidamente volvió tendencia el tema.

Pero las comparaciones no se quedaron ahí. Internautas también destacaron similitudes con Ángela Aguilar, actual esposa de Nodal, lo que llevó a muchos a afirmar que la modelo parecía “una mezcla de ambas”.

Usuarios en redes aseguran que la protagonista del nuevo video de Christian Nodal parece una “mezcla” entre su esposa y su ex. / Captura

Incluso, en redes surgieron apodos y comentarios virales que alimentaron la conversación digital en torno al video:

"No manchen me asusté!!! Alguien más pensó que era CAZZU? es igualita"
"de perfil Angelita y de frente Cazzu, Nodal eres un crack"
"La actriz se parece un buen a Cazzu jajaja fusionada con Ángela"
“La Cazzu Aguilar”

¿Quién es la modelo del video “Un vals”?

La protagonista del videoclip es Dagna Mata, creadora de contenido y modelo mexicana con trayectoria en proyectos musicales internacionales.

La apariencia de la protagonista del video generó debate entre fans de Ángela Aguilar y Cazzu. / IG @dagna.kills

Tras la ola de comentarios, la propia modelo reaccionó públicamente y expresó su incomodidad por las comparaciones, especialmente por involucrar a otras artistas.

“Me duele un poco ver que se involucra a una artista que no se merece esto”, compartió.

También destacó que su trabajo busca abrir espacios en la industria y pidió que el enfoque se mantenga en su desempeño profesional, no en comparaciones físicas.

Dagna Mata es la modelo del videoclip de Christian Nodal en "Un Vals". / IG @dagna.kills
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