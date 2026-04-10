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Yuji, el “Punch” mexicano: el bebé mono patas que enternece en el Zoológico de Guadalajara

Nace “Yuji”, el mono bebé del Zoológico de Guadalajara que ya es llamado el “Punch mexicano”. / RS
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 15:52 - 10 abril 2026
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Nace “Yuji”, el mono bebé del Zoológico de Guadalajara que ya es llamado el “Punch mexicano”

Un pequeño mono patas ha robado la atención en redes sociales y entre visitantes del Zoológico de Guadalajara. Se trata de “Yuji”, una cría de apenas unas semanas de nacida que hoy recibe cuidados especiales y ya es comparada con un famoso caso internacional.

Yuji, el nuevo integrante del Zoológico de Guadalajara. / @zoologicoguadalajara

¿Quién es Yuji y por qué ha llamado tanto la atención?

Yuji es un mono patas que actualmente tiene poco más de un mes de nacido y se encuentra bajo crianza asistida luego de que su madre, al ser primeriza, no pudiera brindarle los cuidados necesarios.

De acuerdo con cuidadores del zoológico, el ejemplar permanece en el Centro Integral de Medicina y Bienestar Animal (CIMBA), donde recibe atención especializada para garantizar su desarrollo.

En un video difundido por el propio zoológico, una cuidadora explicó:

“Él es Yuji… hoy cumple 38 días de nacido… tuvimos que intervenir para realizar una crianza asistida”.

Yuji tiene 38 días de nacido. / @zoologicoguadalajara

Cuidados especiales y alimentación

Debido a su corta edad, Yuji es alimentado con una fórmula especial similar a la de bebés humanos, complementada con vitaminas y cereal proteinado para suplir lo que no recibió de su madre.

Actualmente recibe varias tomas al día y se encuentra en proceso de integración con su grupo, bajo supervisión constante de especialistas.

Yuji. / @zoologicoguadalajara

El origen del apodo “Punch mexicano

El apodo surge por la similitud con “Punch”, un primate nacido en Japón que también fue rechazado por su madre y se hizo viral por abrazar un peluche como sustituto afectivo

En el caso de Yuji, imágenes y videos donde aparece sujetando un peluche han generado reacciones en redes sociales, donde usuarios destacan su ternura y parecido con "Punch".

El mono Punch se volvió viral porque se refugió en peluche tras rechazo de su madre. / AP
@zoologicoguadalajara Oficialmente estamos obsesionados 🐒✨😍 #zoologicoguadalajara #zoo #monopatas #monkeyland #conservacionanimal ♬ sonido original - Zoológico Guadalajara 🇲🇽
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