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¿Tu internet falla? El Bluetooth podría estar afectando tu WiFi

Audífonos, bocinas y controles inalámbricos pueden provocar saturación en la red doméstica./ Pixabay
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 10:51 - 26 mayo 2026
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Las conexiones inalámbricas pueden interferirse entre sí cuando utilizan la misma frecuencia, provocando fallas en videollamadas, juegos en línea

Cada vez es más común que en una casa existan varios dispositivos conectados al mismo tiempo. Audífonos inalámbricos, bocinas inteligentes, televisores, celulares y consolas dependen de tecnologías como Bluetooth y WiFi para funcionar, pero pocas personas saben que ambas conexiones pueden llegar a interferirse entre sí.

Cuando esto ocurre, la señal de internet puede presentar problemas como lentitud, cortes repentinos o fallas durante videollamadas y videojuegos en línea. Aunque muchos creen que el problema está relacionado con la compañía de internet, en realidad la causa puede encontrarse dentro del propio hogar.

La principal razón de esta interferencia es que tanto el Bluetooth como varias redes WiFi trabajan utilizando la frecuencia de 2.4 GHz. Esto provoca que ambos sistemas compitan por el mismo espacio para enviar información, generando saturación y afectando el rendimiento de la conexión.

El uso simultáneo de dispositivos inalámbricos puede afectar la velocidad y estabilidad del internet en casa./ Pixabay

De acuerdo con el sitio especializado myQ, el " Bluetooth y Wi-Fi suelen comunicarse utilizando la misma banda de radiofrecuencia de 2,4 GHz, aunque los datos que se transfieren tienen destinos diferentes". Esta situación puede provocar retrasos en la transmisión de datos y desconexiones temporales cuando existen demasiados dispositivos conectados simultáneamente.

¿Cómo evitar que el Bluetooth interfiera con el WiFi de tu casa?

Especialistas en conectividad recomiendan utilizar la banda de 5 GHz en el router siempre que sea posible. Esta frecuencia suele encontrarse menos saturada y permite una conexión más estable, especialmente en hogares donde existen muchos aparatos inteligentes funcionando al mismo tiempo.

También aconsejan mantener alejados del módem dispositivos como bocinas inalámbricas, controles de videojuegos, asistentes virtuales y audífonos Bluetooth, ya que la cercanía puede aumentar las interferencias.

Expertos recomiendan utilizar la banda de 5 GHz para reducir interferencias entre Bluetooth y WiFi./ Pixabay

Otro aspecto importante es actualizar constantemente el firmware del router, debido a que muchas marcas mejoran la administración de señales y conexiones mediante nuevas versiones de software. Además, cambiar manualmente el canal de transmisión del WiFi puede ayudar a reducir la saturación en zonas donde existen muchas redes cercanas.

Entre las señales más comunes de este problema se encuentran el audio entrecortado en audífonos inalámbricos, videollamadas congeladas, pérdida de velocidad de internet y retrasos en videojuegos online. En algunos casos, incluso los dispositivos inteligentes del hogar pueden desconectarse momentáneamente.

Las conexiones Bluetooth pueden generar interferencias con redes WiFi que utilizan la frecuencia de 2.4 GHz./ Pixabay
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