¿Cuándo es el Día del Padre 2026 en México? Esta es la fecha exacta

A diferencia del Día de las Madres, que en México se celebra siempre el 10 de mayo, el Día del Padre no tiene un día fijo en el calendario. La fecha cambia anualmente porque se conmemora el tercer domingo de junio.

¿Cuándo es el Día del Padre 2026 en México?

En 2026, el Día del Padre se celebrará el domingo 21 de junio en México y también en otros países como Estados Unidos.

La fecha fue establecida de esta manera para facilitar las reuniones familiares y permitir que la celebración ocurra en fin de semana.

Aunque no es un día feriado oficial, sí es una de las fechas con mayor movimiento familiar y comercial en el país, especialmente en restaurantes, tiendas y actividades recreativas.

El Día del Padre 2026 en México se celebrará el domingo 21 de junio. / iStock

¿Por qué el Día del Padre se celebra en domingo?

La razón principal es histórica. El festejo moderno del Día del Padre nació en Estados Unidos a principios del siglo XX y se pensó como una celebración familiar que pudiera disfrutarse sin afectar las jornadas laborales. Con el paso del tiempo, varios países de América Latina, incluido México, adoptaron esta tradición y mantuvieron la costumbre de celebrarlo el tercer domingo de junio.

El origen del Día del Padre

El origen más reconocido de esta celebración se remonta a 1910, en Spokane, Washington, gracias a la iniciativa de Sonora Smart Dodd, una mujer que buscó rendir homenaje a su padre, quien crió solo a sus hijos después de la muerte de su esposa.

Décadas más tarde, en 1972, el entonces presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, oficializó el tercer domingo de junio como el Día del Padre en ese país.

En México, la celebración comenzó a popularizarse principalmente en escuelas y reuniones familiares durante la segunda mitad del siglo XX.

El Día del Padre es una de las celebraciones familiares más importantes en México. / iStock

¿El Día del Padre tiene fecha fija en México?

No. El Día del Padre cambia cada año porque depende del calendario semanal y no de un número específico del mes. Por eso, en 2026 caerá el 21 de junio, mientras que en otros años puede celebrarse en fechas distintas dentro del mismo mes.

Actualmente, la fecha se mantiene como una de las más importantes para miles de familias mexicanas que aprovechan el día para convivir, hacer regalos o reconocer el papel de los padres dentro del hogar.