Crystal Palace vs Rayo Vallecano: ¿Cuándo y dónde ver la Final de la Conference League 2025-26?

La UEFA Conference League vivirá una final inédita y cargada de historia cuando Crystal Palace y Rayo Vallecano se enfrenten en el Red Bull Arena de Leipzig por el primer título europeo de sus respectivas trayectorias. El duelo reúne a dos clubes acostumbrados a desafiar pronósticos y que han convertido la temporada 2025-26 en la más importante de su historia reciente.

¿Cómo llega Crystal Palace?

El conjunto inglés llega impulsado por el trabajo del técnico Oliver Glasner, quien transformó al Palace en un equipo competitivo en Europa pese a un curso irregular en la Premier League. Los “Eagles” dejaron en el camino al Shakhtar Donetsk en semifinales y sueñan con cerrar una campaña histórica tras haber conquistado recientemente la FA Cup. Además, el título continental les aseguraría un lugar en la próxima Europa League.

Sin embargo, el Crystal Palace afronta la final con algunas dudas físicas en piezas importantes como Adam Wharton y Chris Richards. El delantero senegalés Ismaila Sarr ha sido uno de los hombres más determinantes del torneo y será la principal referencia ofensiva de un equipo que ha destacado por su velocidad y presión alta.

Crystal Palace en un partido ante el Tottenham l Grosbygroup

¿Cómo llega el Rayo Vallecano?

Del otro lado aparece un Rayo Vallecano que ya es considerado la gran revelación del fútbol europeo. El club madrileño, identificado históricamente con el barrio obrero de Vallecas, disputará la primera final continental de sus cien años de existencia. Bajo la dirección de Iñigo Pérez, el equipo español eliminó al Estrasburgo en semifinales y llega con la ilusión de conquistar el primer gran título internacional de su historia.

Estrasburgo vs Rayo Vallecano l AP

El Rayo ha construido su campaña europea desde la intensidad colectiva, la presión constante y el protagonismo de futbolistas como Isi Palazón, Augusto Batalla y el delantero Alemao, autor de goles decisivos durante las eliminatorias.

La escuadra franjirroja también arrastra algunas bajas sensibles, aunque mantiene intacta la confianza tras una racha positiva que la convirtió en uno de los equipos más incómodos del torneo y que está cerca de hacer historia.

La pasión por esta final ya se siente tanto en Inglaterra como en España. En Vallecas, las autoridades instalaron pantallas gigantes en el estadio para que miles de aficionados puedan seguir el partido en directo, mientras que varias estaciones del Metro de Madrid fueron decoradas con motivos del club para acompañar el ambiente festivo.

Todo está listo para decidir al nuevo campeón, después de que el Chelsea se adjudicara el título en la edición pasada, desde el Red Bull Arena y lo podrás seguir a partir de las 13:00hrs, tiempo del centro de México, a través de ESPN y Claro Sports.

Rayo Vallecano festeja su pase a final l AP

Fecha: 27 de mayo

Hora: 13:00

Estadio: Red Bull Arena

Transmisión: ESPN y Claro Sports