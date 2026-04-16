El AEK de Orbelín Pineda se despide de Europa en Cuartos de Final de Conference League

El sueño europeo del AEK Atenas y del mexicano Orbelín Pineda ha llegado a su fin. El equipo griego quedó eliminado en los cuartos de final de la UEFA Conference League al caer por un marcador global de 4-3 frente al Rayo Vallecano. A pesar de una valiente actuación en el OPAP Arena, donde llegaron a estar 3-0 arriba, un gol visitante terminó con sus aspiraciones de remontada.

Una remontada que se quedó a un paso

El partido de vuelta en Atenas fue un torbellino de emociones. El AEK salió decidido a revertir el 3-0 de la ida y lo demostró desde el inicio. Apenas al minuto 13, Zine abrió el marcador tras un centro preciso de Stavros Pilios, encendiendo la esperanza en la grada.

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La presión local no cesó y, antes del descanso, al minuto 36, Răzvan Marin convirtió un penalti para poner el 2-0. El milagro parecía posible. Al regreso del vestuario, Zine firmó su doblete al 51' para igualar la eliminatoria 3-3 en el global y forzar, momentáneamente, el tiempo extra.

Sin embargo, cuando el AEK vivía su mejor momento, el Rayo Vallecano encontró el gol que necesitaba. Al minuto 60, Isaac Palazón silenció el estadio con un tanto que sentenció la clasificación para el equipo español y dejó al conjunto griego con las manos vacías.

Orbelín Pineda anota en la goleada del AEK y celebra con voltereta en el aire | X: @AEK_FC_OFFICIAL

Un desafío mayúsculo desde el inicio

El Rayo Vallecano, dirigido por Íñigo Pérez, llegó a Grecia con una cómoda ventaja de 3-0 obtenida en Madrid. A pesar del colchón, el equipo español sabía que no podía confiarse ante un rival con historia y el apoyo de su afición.

Por su parte, el AEK afrontaba una misión casi imposible, agravada por las ausencias de su delantero estrella, Luka Jović, y de su capitán, Petros Mantalos. Además, la estadística jugaba en su contra, ya que nunca habían logrado superar una eliminatoria europea contra un rival español en seis enfrentamientos previos.