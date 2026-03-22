¡No sueltan la cima! Barcelona sufre, pero saca importante victoria frente al Rayo Vallecano

En un encuentro marcado por la intensidad y el sufrimiento hasta el último suspiro, el Barcelona logró imponerse 1-0 al Rayo Vallecano. Un solitario gol de cabeza de Ronald Araujo fue suficiente para que el conjunto azulgrana sumara una victoria vital, apoyada en una actuación heroica del guardameta Joan García.

Barcelona vence al Rayo Vallecano | AP

SOLITARIO GOL DE LA VICTORIA

El partido comenzó con un ritmo eléctrico. Apenas al minuto 1, el Rayo dio el primer aviso con un remate de Carlos Martín que Joan García logró desviar. Sin embargo, el Barcelona no tardó en tomar las riendas del encuentro a través de la posesión y el desborde de Raphinha y Lamine Yamal.

La insistencia local dio frutos al minuto 24. Tras un saque de esquina ejecutado con precisión, João Cancelo puso un centro medido al corazón del área pequeña, donde Ronald Araujo se elevó con potencia para conectar un cabezazo letal al fondo de las mallas. El 1-0 parecía ser el preludio de una tarde tranquila, pero el equipo de Vallecas tenía otros planes.

Ronald Araujo celebra gol | AP

JOAN GARCÍA VUELVE A SALVAR AL BARÇA

En la segunda mitad, el Rayo Vallecano adelantó líneas y puso contra las cuerdas al equipo de la Ciudad Condal. El técnico del Rayo movió el banquillo dando entrada a jugadores como Álvaro García y Sergio Camello, quienes generaron múltiples ocasiones de peligro.

Fue entonces cuando emergió la figura de Joan García. El portero del Barcelona se convirtió en el protagonista absoluto al detener remates clave de Unai López y Jorge de Frutos en los minutos finales. La tensión creció con los 6 minutos de tiempo añadido, donde el Rayo bombardeó el área local con centros y disparos lejanos de Pacha Espino, pero la defensa culé se mantuvo firme.

El tramo final también sirvió para ver el debut de Marcus Rashford con la camiseta azulgrana, entrando al minuto 82 por Lamine Yamal para intentar aprovechar la velocidad a la contra. El Barcelona terminó replegado, defendiendo con uñas y dientes una ventaja mínima que le permite seguir escalando en la tabla.

Barcelona vs Rayo Vallecano | AP

BARCELONA SE CONSOLIDA EN LA CIMA