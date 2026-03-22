Barcelona sorprende con homenaje a Ronaldinho previo al duelo ante Rayo Vallecano

En la antesala del compromiso entre el FC Barcelona y el Rayo Vallecano, el club blaugrana acaparó reflectores con un gesto que apeló directamente a la nostalgia de su afición. Durante la inspección del terreno de juego en el Spotify Camp Nou, los jugadores saltaron al césped con una indumentaria muy especial que rápidamente generó conversación en redes sociales.

Lejos de la vestimenta habitual de calentamiento, el plantel culé lució una camiseta retro en honor a Ronaldinho, uno de los ídolos más representativos en la historia moderna del club. La sorpresa no pasó desapercibida entre los aficionados presentes, quienes reconocieron de inmediato el diseño clásico que marcó una época dorada.

Lamine Yamal con jersey especial de Ronaldinho I X:@FCBarcelona

Un guiño al pasado que revive la era dorada

La prenda utilizada por los futbolistas corresponde a una reedición del uniforme de la temporada 2005-06, campaña en la que el conjunto blaugrana brilló tanto a nivel nacional como internacional. Este modelo destaca por su manga larga, el icónico dorsal 10 y el nombre del astro brasileño, elementos que evocan una de las etapas más exitosas del club.

Afición del Barcelona en el Spotify Camp Nou I X:@FCBarcelona

El diseño forma parte de una estrategia del Barcelona para lanzar una línea vintage que conecte con distintas generaciones de aficionados. La camiseta ya se encuentra disponible tanto en tiendas físicas oficiales como en plataformas digitales, con versiones que incluyen o no el nombre de Ronaldinho.

La estética recupera detalles característicos de la línea Total 90 de Nike, con las tradicionales franjas blaugranas acompañadas de acentos en amarillo. Este estilo, muy representativo de los años 2000, se ha convertido en una pieza codiciada para coleccionistas y seguidores del futbol retro.

Jersey conmemorativo de Ronaldinho en Barcelona I X:@FCBarcelona

Un legado que trasciende generaciones

Más allá del impacto visual, el homenaje también sirve como recordatorio del legado que dejó Ronaldinho desde su llegada al Barcelona en 2003. Su estilo, carisma y talento ayudaron a devolver al club a la élite del futbol mundial, marcando a toda una generación de aficionados.

Como dato llamativo, varios integrantes actuales del plantel ni siquiera habían iniciado su carrera cuando el brasileño deslumbraba en el Camp Nou. Casos como los de Gavi, Lamine Yamal o Pau Cubarsí reflejan el paso del tiempo y la magnitud del legado que dejó el exjugador.

De esta manera, el Barcelona no solo calentó motores para su partido ante el Rayo Vallecano, sino que también conectó pasado y presente en un gesto simbólico que refuerza su identidad y su historia dentro del futbol mundial.