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Futbol

Matías Almeyda sobre ser despedido de Sevilla: "Está dentro de las posibilidades"

Almeyda asegura "no temer" por su despido | sevillafc.es
Mauricio Díaz Valdivia
Mauricio Díaz Valdivia 19:05 - 21 marzo 2026
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El entrenador argentino sabe que su equipo no ha tenido el mejor rendimiento en LaLiga

Sevilla perdió su partido de la Jornada 29 ante Valencia en el Ramón Sánchez Pizjuán, dejando al equipo de Matías Almeyda a tan solo tres puntos de la zona de descenso, por lo que la presión en el argentino ha comenzado a ser aún más poderosa.

Sin embargo, el exentrenador de Chivas, sabe que las posibilidades de perder su trabajo son variadas, pues a tan solo un par de meses de que termine el campeonato, sería arriesgado cambiar el proyecto por parte de los directivos sevillanos.

Matías Almeyda en LaLiga I X:@SevillaFC_ENG

Almeyda no teme por su despido

En la conferencia de prensa posterior a la derrota ante Valencia, Matías Almeyda respondió a una pregunta que lo cuestionó sobre si tiene temor o no de ser despedido próximamente y sin que termine la temporada al mando del club andaluz.

Temer no, no temo, está dentro de las posibilidades, y si es necesario hacerlo para que esto mejore, ya lo saben todos

Esas fueron las palabras con las que tajantemente el sudamericano dejó en claro que no hay miedo en ser despedido; no obstante, tampoco dejó pasar la oportunidad de resaltar que considera que en los últimos dos partidos ha visto a su equipo "con poca lucha", agregando también que de esa manera "es difícil que salgan las cosas".

¿Cómo se encuentra él con el equipo?

Almeyda también considera que no es un buen momento el que vive con el cuadro andaluz, pues han sido cuatro resultados negativos en los últimos partidos con dos derrotas en el par más reciente.

Siempre el mayor responsable de un equipo es el entrenador, es el que elige a los onces. El resultado a veces habla a favor y otras en contra. Cada uno se tiene que hacer cargo de lo que se tiene que hacer. No me analicen por lo que yo digo, sino por el trabajo. Y hoy fue malo. Mientras pueda trabajar, yo trabajo
Matías Almeyda en entrenamiento con Sevilla I X:@SevillaFC_ENG

Ahora, el argentino y sus pupilos tendrán que esperar hasta el próximo 5 de abril para continuar con su travesía en LaLiga, pues después de la Fecha FIFA, tendrán que enfrentarse al último lugar de la competencia, Real Oviedo, quienes requieren de sumar puntos lo más pronto posible si quieren evitar el descenso.

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