Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Las Chivas de Gabriel Milito van por la racha de Matías Almeyda

Gabriel Milito durante el partido entre Chivas y Santos | MEXSPORT
Gabriel Milito durante el partido entre Chivas y Santos | MEXSPORT
Alfredo Olivarez Ramírez 16:48 - 16 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El Rebaño saldrá a escena a media semana ante León, por su partido pendiente de la Jornada 9 del torneo

Tras la victoria en casa ante Santos Laguna, el Guadalajara continúa fortaleciendo su buen momento en el Estadio AKRON. El Rebaño Sagrado llegó a nueve partidos consecutivos sin conocer la derrota como local, por lo que el equipo dirigido por Gabriel Milito ahora apunta a igualar la marca de 11 encuentros invicto en casa que consiguió el equipo de Matías Almeyda.

La última derrota de Chivas en su estadio se remonta al 20 de septiembre de 2025, cuando cayó 3-0 frente a Toluca. Desde entonces, el conjunto rojiblanco no ha vuelto a perder ante su afición y en sus últimos nueve compromisos en el Estadio AKRON registra siete victorias y un empate.

La racha positiva comenzó en la Jornada 10 del Apertura 2025, cuando Guadalajara se impuso 3-1 a Necaxa. Desde ese momento, el equipo ha conseguido triunfos frente a Mazatlán FC, Atlas, Rayados, Pachuca, Querétaro y América, además de un empate sin goles ante Cruz Azul en la Fase Final del torneo pasado.

Gabriel Milito, entrenador de Chivas, en el duelo ante Santos Laguna | IMAGO7

La última ocasión en que Chivas logró una racha similar sin perder como local fue en 2024, bajo la dirección de Fernando Gago, cuando el equipo sumó 10 partidos invicto en casa, producto de seis victorias y cuatro empates.

En aquella oportunidad, el Guadalajara se quedó a un solo encuentro de igualar la marca de Almeyda, luego de caer 2-3 ante Atlas en el Clásico Tapatío.

Armando González, de Chivas, en duelo ante Santos Laguna | MEXSPORT

La mejor racha de Chivas sin perder en el Estadio AKRON se registró durante el Clausura 2017, cuando el equipo dirigido por Matías Almeyda acumuló 11 partidos consecutivos sin derrota, con saldo de seis victorias y cinco empates.

Matías Almeyda al frente de Chivas en un partido de la Liga de Campeones Concacaf | MEXSPORT
Matías Almeyda al frente de Chivas en un partido de la Liga de Campeones Concacaf | MEXSPORT

Este miércoles, el Guadalajara disputará el partido pendiente de la Jornada 9 ante León, duelo que podría permitirle alcanzar 10 partidos sin perder en casa en caso de conseguir la victoria, igualando así la marca lograda por el equipo de Gago.

Además, el calendario también podría favorecer al Rebaño. En las próximas semanas, Chivas recibirá en el Estadio AKRON a Pumas, Puebla y Xolos de Tijuana, encuentros que, en el papel, lucen como oportunidades para superar la histórica racha del 2017.

Últimos videos
Lo Último
17:42 ¿Y su trofeo? Así viajó Kimi Antonelli después del Gran Premio de China 2026
17:35 Hoy No Circula martes 17 de marzo: estos autos no pueden circular en CDMX y Edomex
17:25 "Todos somos responsables de cuidarlo": Mikel Arteta sobre Max Dowman
17:21 Monito Punch ya tiene novia: Aiko, la macaca que ahora lo acompaña
16:58 ¡Hay garra! Estos son los números de Efraín Juárez en Pumas
16:55 Dos directivos mexicanos intentaron amañar partido de futbol en Costa Rica
16:49 'Me persigue todo el tiempo', Luis Enrique sobre el polémica declaración sobre la Liga Francesa
16:48 Las Chivas de Gabriel Milito van por la racha de Matías Almeyda
16:44 ¡Llegó el día! El Original Grande Americano se enfrenta a El Grande Americano este 16 de marzo en Monday Night Raw
16:42 SMN alerta por aumento de calor en el centro de México entre marzo y mayo de 2026
Tendencia
1
Futbol El emotivo gesto de apoyo de Club América para Luis Ángel Malagón
2
Contra VIDEO: Alfredo Adame noquea a Carlos Trejo en la pelea estelar de Ring Royale 2026
3
Futbol ¡Analizando al rival! Efraín Juárez estuvo presente en el América vs Mazatlán
4
Contra Oscar 2026: lista completa de ganadores en la 98ª edición de los Premios de la Academia
5
Futbol "Será lindo el regresar a casa": André Jardine, sobre la vuelta de América al Estadio Azteca
6
Empelotados Checo Pérez tampoco se perdió la pelea entre Alfredo Adame y Carlos Trejo
Te recomendamos
Andrea Kimi Antonelli festeja en el podio del Gran Premio de China 2026 | AP
Fórmula 1
16/03/2026
¿Y su trofeo? Así viajó Kimi Antonelli después del Gran Premio de China 2026
Hoy No Circula martes 17 de marzo: estos autos no pueden circular en CDMX y Edomex
Contra
16/03/2026
Hoy No Circula martes 17 de marzo: estos autos no pueden circular en CDMX y Edomex
"Todos somos responsables de cuidarlo": Mikel Arteta sobre Max Dowman
Futbol
16/03/2026
"Todos somos responsables de cuidarlo": Mikel Arteta sobre Max Dowman
Monito Punch ya tiene novia: Aiko, la macaca que ahora lo acompaña
Contra
16/03/2026
Monito Punch ya tiene novia: Aiko, la macaca que ahora lo acompaña
¡Hay garra! Estos son los números de Efraín Juárez en Pumas
Futbol
16/03/2026
¡Hay garra! Estos son los números de Efraín Juárez en Pumas
Dos directivos mexicanos intentaron amañar partido de futbol en Costa Rica
Futbol
16/03/2026
Dos directivos mexicanos intentaron amañar partido de futbol en Costa Rica