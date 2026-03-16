Las Chivas de Gabriel Milito van por la racha de Matías Almeyda

Tras la victoria en casa ante Santos Laguna, el Guadalajara continúa fortaleciendo su buen momento en el Estadio AKRON. El Rebaño Sagrado llegó a nueve partidos consecutivos sin conocer la derrota como local, por lo que el equipo dirigido por Gabriel Milito ahora apunta a igualar la marca de 11 encuentros invicto en casa que consiguió el equipo de Matías Almeyda.

La última derrota de Chivas en su estadio se remonta al 20 de septiembre de 2025, cuando cayó 3-0 frente a Toluca. Desde entonces, el conjunto rojiblanco no ha vuelto a perder ante su afición y en sus últimos nueve compromisos en el Estadio AKRON registra siete victorias y un empate.

La racha positiva comenzó en la Jornada 10 del Apertura 2025, cuando Guadalajara se impuso 3-1 a Necaxa. Desde ese momento, el equipo ha conseguido triunfos frente a Mazatlán FC, Atlas, Rayados, Pachuca, Querétaro y América, además de un empate sin goles ante Cruz Azul en la Fase Final del torneo pasado.

Gabriel Milito, entrenador de Chivas, en el duelo ante Santos Laguna | IMAGO7

La última ocasión en que Chivas logró una racha similar sin perder como local fue en 2024, bajo la dirección de Fernando Gago, cuando el equipo sumó 10 partidos invicto en casa, producto de seis victorias y cuatro empates.

En aquella oportunidad, el Guadalajara se quedó a un solo encuentro de igualar la marca de Almeyda, luego de caer 2-3 ante Atlas en el Clásico Tapatío.

Armando González, de Chivas, en duelo ante Santos Laguna | MEXSPORT

La mejor racha de Chivas sin perder en el Estadio AKRON se registró durante el Clausura 2017, cuando el equipo dirigido por Matías Almeyda acumuló 11 partidos consecutivos sin derrota, con saldo de seis victorias y cinco empates.

Matías Almeyda al frente de Chivas en un partido de la Liga de Campeones Concacaf | MEXSPORT

Este miércoles, el Guadalajara disputará el partido pendiente de la Jornada 9 ante León, duelo que podría permitirle alcanzar 10 partidos sin perder en casa en caso de conseguir la victoria, igualando así la marca lograda por el equipo de Gago.