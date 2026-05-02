¡Otro galáctico a la vista! Casemiro, el objetivo número uno del Inter Miami para el mediocampo

El Inter Miami no se detiene en su misión de conquistar la MLS y el mercado global. Tras los rumores que surgieron en marzo, se ha confirmado que la prioridad absoluta de la directiva liderada por David Beckham para reforzar el mediocampo es el brasileño Casemiro.

El multicampeón de la Champions League sigue en conversaciones activas con el club de Florida y parece estar cada vez más convencido de mudarse a los Estados Unidos.

A pesar de tener varias propuestas sobre la mesa, la opción de unirse al proyecto de las "Garzas" es la que más seduce al mediocampista. Su llegada no solo aportaría la solidez defensiva que el equipo busca, sino que también representaría otro golpe mediático de dimensiones mundiales para la liga.

Casemiro dejará Manchester United tan pronto termine la temporada | AP

¿Por qué Casemiro eligiría al Inter Miami?

La tentación de Casemiro por el Inter Miami va más allá de un contrato atractivo. El brasileño ve con muy buenos ojos la oportunidad de reencontrarse con antiguos rivales y amigos en un ambiente competitivo pero con una calidad de vida envidiable.

Para un jugador que lo ha ganado todo en Europa, el reto de llevar a una franquicia joven a lo más alto del continente americano es un "último baile" muy apetecible.

Además, el estilo de juego de la MLS, que busca figuras de jerarquía para darle equilibrio a los equipos, encaja a la perfección con las condiciones de Casemiro. Su capacidad para recuperar balones y su liderazgo en el vestidor serían la pieza del rompecabezas que le falta al esquema de Gerardo Martino para blindar la zona medular.

Casemiro celebra su gol por asistencia de Bruno Fernandes l AP

De concretarse el fichaje, el Inter Miami presumiría uno de los mediocampos más experimentados y ganadores de la historia del futbol moderno. La combinación de la visión de juego que ya tienen en sus filas con la fuerza y el despliegue físico de Casemiro convertiría a Miami en el rival a vencer en cualquier torneo.