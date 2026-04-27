Manchester United vence al Brentford para mantenerse en puestos de Champions

El Manchester United volvió a hacerse fuerte en casa al imponerse 2-1 sobre el Brentford en duelo correspondiente a la jornada 34 de la Premier League. El escenario fue el emblemático Old Trafford, donde los locales construyeron una victoria clave en la recta final de la temporada.

Desde los primeros minutos, el conjunto dirigido por Carrick mostró iniciativa y control del balón. La presión alta y la circulación rápida complicaron a un Brentford que apostó por esperar y buscar espacios al contragolpe.

El primer golpe llegó temprano en el partido. Al minuto 11, el brasileño Casemiro apareció dentro del área para conectar un certero cabezazo tras un tiro de esquina y una segunda jugada, enviando el balón al fondo de las redes y desatando la euforia en las gradas.

Casemiro l AP

Con la ventaja, el Manchester United mantuvo el dominio territorial, aunque Brentford comenzó a equilibrar las acciones con el paso de los minutos. Aun así, los locales encontraron espacios suficientes para generar peligro constante.

¿Quién anotó el segundo?

Fue al minuto 43 cuando llegó el segundo tanto de la noche. El delantero Benjamin Sesko culminó una gran jugada colectiva con una definición precisa, ampliando la ventaja antes del descanso y dejando en una posición complicada al conjunto visitante.

Brentford l AP

En la segunda mitad, Brentford intentó reaccionar con modificaciones tácticas y mayor presencia ofensiva. Sin embargo, la defensa del United se mostró ordenada y eficaz para contener los embates rivales durante gran parte del complemento.

Cuando parecía que el marcador no se movería más, el danés Mathias Jensen sorprendió al minuto 87 con un potente disparo desde larga distancia que terminó en el fondo del arco, recortando distancias y generando tensión en los minutos finales.

Manchester United l AP

Gol del descuento