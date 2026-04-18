¡Arden en lo alto! Manchester United derrota al Chelsea y se consolidó en puestos de Champions

Se incendió Stamford Bridge. El Manchester United consiguió una importantísima victoria ante el Chelsea en la Jornada 33 de la Premier League, dejando a los Red Devils en la tercera posición del campeonato inglés, mientras que los Blues tendrán que esperar el resto de la fecha para saber donde arrancará la siguiente.

Bryan Mbeumo y Alejandro Garnacho disputando el balón I AP

Están de vuelta

Michael Carrick hizo lo que parecía imposible, revivir a un Manchester United que está cada vez más cerca de salir del hoyo. El equipo red sumó su victoria 16 del campeonato, misma que le bastó para colocarse como tercero de la tabla de manera momentánea con 58 puntos.

Del otro lado de la moneda, el Chelsea cae en una ‘crisis’ que lo podría dejar fuera de puestos europeos, pues sumaron su cuarta derrota de manera consecutiva, quedando con 48 puntos y con riesgo de caer de la sexta a la onceava posición.

Remate de Alejandro Garnacho contra el Manchetser United I AP

El duelo que junto a dos de los equipos del ‘Big Six’ de Inglaterra' terminó tal y como se esperaba, un duelo ‘roto’ con llegada por ambos lados, aunque con más cantidades de goles. No obstante, la insistencia del Chelsea y el aguante del United terminaron por dar un gran espectáculo.

Las primeras acciones llegaron en la portería de Senne Lammens; primero con un disparo de Liam Delap y otro más de Cole Palmer, pero ninguno pudo cortar el cero. Seguido de los Blues, Bruno Fernandes y Bryan Mbeumo hicieron lo propio en el marco local, pero tampoco cedía el gol.

Liam Delap y Ayden Heaven en la Jornada 33 de la Premier League I AP

Cierre sin puntería

Cuando todo parecía cerrado en un 0-0 durante el primer tiempo, Bruno Fernandes mandó un magistral centro al área del Chelsea, el balón lo encontró Matheus Cunha quien de primera mandó al fondo de las redes, poniendo el primer y único gol del juego a los 43 de juego.

La segunda mitad rompió por completo el mediocampo de ambos equipos, pues llegadas de balón largo del Chelsea y contragolpes del United fueron consumiendo los últimos 45 minutos de partido.

Finalmente, con 21 intentos del equipo de casa por intentar empatar, el Unietd logró aguantar la victoria y de este modo se llevó tres puntos de auténtico oro, mismos que los colocan momentáneamente en el tercer lugar de la liga más competitiva del mundo. Por su parte, Chelsea quedó corto en casa y tendrá que pedir un milagro para no caer hasta la onceava posición.