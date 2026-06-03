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Fórmula 1

Charles Leclerc extiende su contrato con Ferrari previo al Gran Premio de Mónaco

Charles Leclerc en el Gran Premio de Canadá 2026 | AP
Charles Leclerc en el Gran Premio de Canadá 2026 | AP
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 08:05 - 03 junio 2026
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El monegasco extendió todavía más su vínculo con la escudería italiana a pesar de la irregularidad en la temporada

Está para quedarse. Previo al Gran Premio de Mónaco de la Temporada 2026 de Fórmula 1, Ferrari anunció que Charles Leclerc firmó un nuevo contrato, con una extensión "multianual" que lo mantendrá vinculado al menos hasta 2030. Con ello, el piloto monegasco llegará motivado a la carrera en casa, donde buscará su segunda victoria -luego de la obtenida en 2024- y primera este año.

"No podría estar más feliz de continuar este camino. Para mí siempre ha sido mucho más que un simple equipo. Es el equipo al que he querido pertenecer y del que he soñado con formar parte desde que era niño, y después de todos estos años se ha convertido en una segunda familia", declaró Leclerc tras el anuncio de su renovación.

Leclerc añadió que no da por sentada su posición en la escudería italiania y reiteró su compromiso en seguir dando lo mejor de sí para lograr los resultados que buscan. "Seguiré dando absolutamente todo de mí para devolver a este equipo al lugar que le corresponde, en lo más alto, por todos en Maranello, y sobre todo por los tifosi, cuya pasión es el alma de esta Scuderia".

Charles Leclerc en el Gran Premio de Canadá 2026 | AP
Charles Leclerc en el Gran Premio de Canadá 2026 | AP

¿Hasta cuándo firmó contrato Leclerc con Ferrari?

De momento, los de Maranello no dieron detalles precisos de este nuevo contrato, ni en duración ni en cláusulas de salida. Sin embargo, de acuerdo con los reportes de la prensa europea, el nuevo vínculo va más allá de 2030. Según la información que circula, el pasado contrato de Leclerc -firmado en 2024- tenía una duración hasta 2029, por lo que el nuevo acuerdo tendrá una vigencia al menos hasta 2031.

De acuerdo con Gamal Liranzo Tavarez, el acuerdo es por cuatro años más, es decir, hasta 2033, pero con la libertad de que Leclerc pueda marcharse en 2030 en caso de que no se sienta convencido con el proyecto. Por lo que, por ahora, el piloto se mantendrá al menos por tres temporadas más con Ferrari, con la esperanza de que los resultados favorezcan pronto al equipo.

Charles Leclerc en el Gran Premio de Mónaco 2024 | AP
Charles Leclerc en el Gran Premio de Mónaco 2024 | AP

Leclerc cerca de récord de Schumacher

El monegasco llegó a Ferrari en 2019, tras dar el salto a la F1 en 2018 con Sauber, después de haber conseguido el título de Fórmula 2 en 2017. A lo largo de seis años y medio, ha aparecido en 155 Grandes Premios con los de Maranello y es el segundo piloto con más apariciones en la historia de la escudería, por detrás de las 180 que sumó en su momento Michael Schumacher.

En ese contexto, una vez que concluya la Temporada 2026, Leclerc quedará a siete Grandes Premios de empatar al legendario piloto alemán. A espera de que se confirme el calendario 2027, y en el escenario de que a partir de este momento no se pierda un solo Gran Premio, el monegasco podría imponer el récord de más apariciones con Ferrari en casa, en lo que sería un histórico Gran Premio de Mónaco el próximo año.

Charles Leclerc en el Gran Premio de Mónaco 2024 | AP
Charles Leclerc en el Gran Premio de Mónaco 2024 | AP
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