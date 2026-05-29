Cadillac desmiente rumores sobre Bottas y Checo Pérez: “No hay ni una pizca de verdad”

Cadillac puso fin a las especulaciones que han rodeado al equipo durante las últimas semanas. Graeme Lowdon, Team Principal de la escudería estadounidense, negó categóricamente los rumores que apuntaban a una posible salida de Valtteri Bottas y también rechazó las versiones que colocan a Sergio “Checo” Pérez en la órbita de otros equipos de Fórmula 1.

Checo 🇲🇽:



“Estoy feliz de haber vuelto y de haberme demostrado a mí mismo que SIGO SIENDO UNO DE LOS MEJORES" 🔥



"Para mí eso es algo muy positivo, y estoy muy satisfecho con el nivel de conducción que estoy mostrando” pic.twitter.com/4RCSGNRwGj — Noticias Cadillac F1 (@CadillacargF1_) May 29, 2026

Cadillac descarta reemplazar a Bottas por Colton Herta

Durante una conferencia de prensa, Lowdon aseguró que algunas de las versiones que han circulado recientemente ni siquiera consideran aspectos básicos del reglamento de la Fórmula 1.

El directivo hizo referencia a los rumores que sugerían que Colton Herta podría sustituir a Valtteri Bottas tras el Gran Premio de Mónaco, una posibilidad que descartó de inmediato al recordar que el piloto estadounidense no cuenta actualmente con los puntos necesarios para obtener la superlicencia.

En cuanto a los rumores, y para ser honesto, no los he leído todos, ni siquiera parecen tener en cuenta algunas de las reglas básicas de la Fórmula 1

Valtteri Bottas en el hospitality de Cadillac en Australia | AP

Además, añadió que el hecho de que Herta no cumpla con los requisitos reglamentarios demuestra la poca credibilidad de muchas de las especulaciones.

Colton no tiene los puntos de superlicencia, y hasta cierto punto, eso probablemente dice todo sobre la calidad de algunos de los rumores

Colton Herta, piloto de pruebas de Cadillac, en su etapa en IndyCar | AP

Lowdon también respalda a Checo Pérez para el futuro de Cadillac

El jefe del equipo también fue contundente al hablar sobre las versiones que colocan a Sergio Pérez fuera del proyecto de Cadillac o negociando con otras escuderías.

Es muy importante dejar absolutamente claro que no hay ni una pizca de verdad ni evidencia que respalde ninguno de los rumores que sugieren que Valtteri esté en riesgo o que ‘Checo’ pueda irse a otro equipo

Lowdon insistió en que ninguno de los reportes publicados recientemente tiene sustento real y reiteró que tanto Bottas como Pérez forman parte fundamental del proyecto.

No existe base de verdad alguna en ninguno de ellos. Puedo afirmarlo categóricamente. Son completamente incorrectos

Checo Pérez y Valtteri Bottas durante las pruebas de pretemporada | MEXSPORT

Finalmente, el directivo destacó el trabajo que ambos pilotos han realizado durante la temporada 2026, especialmente por el desafío que representa desarrollar una nueva escudería mientras compiten cada fin de semana.

Si observamos el trabajo que están realizando ambos pilotos —tanto Valtteri como Checo—, están haciendo mucho más de lo que tienen que hacer los pilotos de otros equipos; esto se debe a que estamos construyendo el equipo al mismo tiempo que competimos

Con estas declaraciones, Cadillac buscó poner fin a los rumores y reafirmó su confianza en la dupla conformada por Sergio Pérez y Valtteri Bottas para continuar liderando el proyecto en su primera temporada dentro de la Fórmula 1.