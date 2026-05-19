¿Habrá puntos? Valtteri Bottas muestra optimismo con Cadillac de cara al Gran Premio de Canadá
La Temporada 2026 de la Fórmula 1 marcó el inicio de una nueva era en la categoría, con nuevo reglamento técnico y once equipos en la parrilla. Cadillac se convirtió en la undécima escudería de la parrilla y aunque ha tenido un complicado inicio de campaña, poco a poco se han dado las mejoras, por lo que hay optimismo de cara al Gran Premio de Canadá.
Así lo externó Valtteri Bottas, quien junto con Sergio 'Checo' Pérez fue elegido para conformar la primera alineación en la historia de la escudería estadounidense. El finlandés también regresó a la parrilla como titular luego de que en 2025 fue solo piloto de reserva de Mercedes y consideró que, aunque no se ve en pista, sí han progresado, sobre todo tras el Gran Premio de Miami.
¿Qué dijo Bottas sobre Cadillac de cara al Gran Premio de Canadá?
Después de cuatro carreras, la escudería de Motorsports TWG está en el décimo puesto del Campeonato de Constructores, por delante de Aston Martin que tiene cuatro retiros -dos por cada piloto- contra uno solo de Cadillac. Fue en el Gran Premio de Australia, primera fecha de la temporada, que Bottas no pudo concluir la carrera, pero desde entonces los estadounidenses han cruzado la línea de meta con ambos autos.
Y aunque hasta ahora el mejor resultado del finlandés fue un puesto 13 en China, aseguró que sabía que eso le esperaba en su regreso a la parrilla. "No hay frustración, esto es para lo que firmé", respondió Bottas en entrevista con RacingNews365. "Sabía que habría dificultades, pero hay muchas áreas ocultas en las que estamos mejorando en ritmo".
El veterano piloto de 36 años señaló que las actualizaciones en Miami funcionaron, "pero no todas las piezas son las mismas a las que pusieron en el auto", por lo que todavía hay algunas inconsistencias. "Está mejorando", y externó su entusiasmo para ver un mejor resultado en Canadá. "Nuestra debilidad reside en las curvas de velocidad media-alta, y Montreal solo tiene curvas de velocidad media-baja, así que esperamos estar más cerca ahí".
Fechas y horarios del Gran Premio de Canadá 2026
VIERNES 22 DE MAYO
Prácticas Libres | 10:30-11:00 hrs | Sky Sports 580 y F1TV
Sprint Shootout | 14:30-15:14 hrs | Sky Sports 580 y F1TV
SÁBADO 23 DE MAYO
Carrera sprint | 10:00-11:00 hrs | Sky Sports 580 y F1TV
Clasificación | 14:00-15:00 hrs | Sky Sports 580 y F1TV
DOMINGO 24 DE MAYO
Carrera principal | 14:00 hrs | Sky Sports 580 y F1TV