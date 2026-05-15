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Fórmula 1

Zak Brown enciende la polémica tras escribir a la FIA por negociaciones entre Mercedes y Alpine

Zak Brown, CEO de McLaren | AP
Zak Brown, CEO de McLaren | AP
Carlos Emmanuel Chávez Aguirre
Carlos Emmanuel Chávez Aguirre 20:58 - 14 mayo 2026
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El director ejecutivo de McLaren pidió a la FIA revisar la posible relación entre Mercedes y Alpine dentro de la Fórmula 1.

La Fórmula 1 volvió a sacudirse fuera de las pistas luego de que Zak Brown enviara una carta a la FIA mostrando su inquietud por las negociaciones entre Mercedes y Alpine. El dirigente de McLaren considera que una posible relación accionaria entre ambas escuderías podría afectar el equilibrio competitivo de la categoría.

De acuerdo con información de Motorsport, Mercedes estudia la posibilidad de adquirir parte del porcentaje de Alpine que actualmente pertenece al grupo de inversión Otro Capital, situación que rápidamente provocó debate dentro del paddock.

McLaren teme la creación de más “equipos satélite”

Zak Brown ha sido uno de los personajes más críticos contra el modelo de estructuras vinculadas en Fórmula 1. El CEO de McLaren considera que permitir conexiones directas entre equipos podría generar ventajas deportivas y políticas sobre las escuderías independientes.

Por ese motivo, el directivo decidió enviar una carta a la FIA para expresar formalmente sus preocupaciones sobre el tema y pedir que exista un análisis más profundo respecto a la multipropiedad dentro de la categoría.

Entre los aspectos que generan inquietud aparecen posibles intercambios de personal, colaboración técnica, beneficios estratégicos y una influencia conjunta en decisiones reglamentarias.

McLaren en el GP de Miami | AP

Mercedes y Alpine aumentan sospechas rumbo a 2026

Las especulaciones crecieron todavía más porque Alpine comenzará a utilizar motores Mercedes a partir de la temporada 2026, luego de poner fin a su programa propio de unidades de potencia.

La posibilidad de que ambas estructuras fortalezcan aún más su relación despertó preocupación en varios sectores de la Fórmula 1, especialmente por el temor de que el campeonato adopte un sistema de alianzas similares al de otras categorías.

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