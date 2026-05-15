Renato Paiva regresará a México para ser entrenador de Santos

Un viejo conocido regresa a la Liga MX. Santos Laguna inició su reconstrucción rumbo al Apertura 2026 con miras a dejar de ser uno de los peores equipo en el futbol mexicano y, tras anunciar dos fichajes importantes, el equipo habría definido finalmente en un nuevo estratega. El portugués Renato Paiva sería el encargado de comandar esta nueva etapa.

De acuerdo con información de Súper Deportivo, Santos llevaba ya varias semanas de conversaciones para poder contratar al entrenador lusitano. Aunque hasta el momento no se ha hecho oficial el acuerdo, ambas partes habían llegado a un acuerdo verbal.

Renato Paiva regresará a la Liga MX | IMAGO7

Un nuevo entrenador para Santos

Con la llegada de Renato Paiva, Santos tendrá a su octavo entrenador en los últimos seis años. Desde que Guillermo Almada dejó al equipo tras 960 días y 105 partidos, ningún entrenador ha logrado llegar a los 50 juegos. El más cercano a lograrlo fue Eduardo Fentanes con 46, sin embargo, nadie ha puesto al equipo con la posibilidad de pelear por el título nuevamente.

Durante estos últimos años y con los siete entrenadores previos, el mejor resultado de Santos ha sido un tercer lugar, justamente con Fentanes, pero en dicho torneo fueron eliminados en Cuartos de Final. En las otras campañas se las han pasado en el fondo de la tabla, siendo últimos en tres torneos distintos.

Jugadores de Santos en lamento en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

Paiva en México

Paiva ya cuenta con experiencia en México. El lusitano llegó por primera vez al futbol mexicano en el Apertura 2022 para ser el entrenador de León. Bajo su mando, la Fiera finalizó en la séptima posición de la tabla general con 22 puntos, pero no fue suficiente para avanzar a liguilla y terminó dejando al equipo.

Posteriormente, en 2024, el técnico portugués tomó las riendas del Toluca. Con los Diablos Rojos, disputó los torneos Clausura y Apertura, pero en ambas ocasiones el equipo fue eliminado en la instancia de Cuartos de Final.

Renato Paiva llegó a México para entrenar al León | X:@clubleonfc

Paiva quizá no sea el entrenador que Santos necesite para revertir el camino de su franquicia. Pese a que el entrenador cuenta con experiencia con equipos como Independiente del Valle en Ecuador, EC Bahía, Fortaleza y Botafogo, sólo logró el éxito con Independiente al ganar la liga, y en ningún club se ha quedado más de un año.