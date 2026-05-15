¿Qué es el norovirus? El virus que encendió las alertas en un crucero de Burdeos

Más de 1,700 pasajeros y tripulantes de un crucero permanecieron bajo medidas de confinamiento y vigilancia sanitaria en el puerto de Burdeos, Francia, tras detectarse un posible brote de norovirus , un virus altamente contagioso que provoca gastroenteritis aguda.

Las autoridades francesas activaron protocolos de prevención luego de que al menos 50 personas presentaran síntomas compatibles con la enfermedad , entre ellos vómito, diarrea y dolor abdominal. Además, se reportó la muerte de un pasajero de 90 años; sin embargo, funcionarios sanitarios aclararon que el fallecimiento no estaría relacionado con el brote gastrointestinal , sino con un paro cardíaco.

Pasajeros permanecen bajo vigilancia sanitaria tras detectarse un posible brote de norovirus en un crucero en Burdeos./Ambassador Cruise Line

Pasajeros permanecen bajo vigilancia sanitaria tras detectarse un posible brote de norovirus en un crucero en Burdeos./Ambassador Cruise Line

¿Qué es el norovirus y cuáles son sus síntomas?

El norovirus es un virus que causa inflamación en el estómago e intestinos, conocido comúnmente como gastroenteritis aguda. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), se trata de una de las principales causas de enfermedades transmitidas por alimentos y contacto directo entre personas.

Entre los síntomas más comunes se encuentran:

Diarrea

Vómito

Náuseas

Dolor estomacal

Fiebre ligera

Dolores musculares

Malestar general

Los síntomas suelen aparecer entre 12 y 48 horas después de la exposición al virus y, en la mayoría de los casos, duran de uno a tres días.