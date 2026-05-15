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¿Qué es el norovirus? El virus que encendió las alertas en un crucero de Burdeos

¿Qué es el norovirus y cómo se contagia? / iStock
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 21:15 - 14 mayo 2026
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Autoridades sanitarias francesas investigan un posible brote de norovirus en un crucero atracado en Burdeos, donde decenas de pasajeros presentaron síntomas gastrointestinales

Más de 1,700 pasajeros y tripulantes de un crucero permanecieron bajo medidas de confinamiento y vigilancia sanitaria en el puerto de Burdeos, Francia, tras detectarse un posible brote de norovirus, un virus altamente contagioso que provoca gastroenteritis aguda.

Las autoridades francesas activaron protocolos de prevención luego de que al menos 50 personas presentaran síntomas compatibles con la enfermedad, entre ellos vómito, diarrea y dolor abdominal. Además, se reportó la muerte de un pasajero de 90 años; sin embargo, funcionarios sanitarios aclararon que el fallecimiento no estaría relacionado con el brote gastrointestinal, sino con un paro cardíaco.

Pasajeros permanecen bajo vigilancia sanitaria tras detectarse un posible brote de norovirus en un crucero en Burdeos./Ambassador Cruise Line

¿Qué es el norovirus y cuáles son sus síntomas?

El norovirus es un virus que causa inflamación en el estómago e intestinos, conocido comúnmente como gastroenteritis aguda. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), se trata de una de las principales causas de enfermedades transmitidas por alimentos y contacto directo entre personas.

Entre los síntomas más comunes se encuentran:

  • Diarrea

  • Vómito

  • Náuseas

  • Dolor estomacal

  • Fiebre ligera

  • Dolores musculares

  • Malestar general

Los síntomas suelen aparecer entre 12 y 48 horas después de la exposición al virus y, en la mayoría de los casos, duran de uno a tres días.

¿Cómo se contagia el norovirus?

El virus puede transmitirse con facilidad mediante:

  • Contacto directo con una persona infectada

  • Consumo de alimentos o agua contaminados

  • Superficies contaminadas

  • Espacios cerrados con alta concentración de personas

Las autoridades sanitarias explican que incluso pequeñas partículas del virus pueden provocar contagio, por lo que los brotes en cruceros suelen expandirse rápidamente.

El norovirus provoca síntomas como vómito, diarrea y dolor abdominal, y suele propagarse rápidamente en espacios cerrados. / iStock

¿Cómo prevenir el contagio de norovirus?

Especialistas en salud recomiendan:

  • Lavarse las manos frecuentemente

  • Desinfectar superficies contaminadas

  • Evitar preparar alimentos estando enfermo

  • Consumir agua potable y alimentos bien cocidos

  • Permanecer en casa al menos 48 horas después de desaparecer los síntomas

Más de 1,700 pasajeros y tripulantes fueron confinados temporalmente mientras se aplicaban protocolos sanitarios en Francia. / iStock

Autoridades descartan relación con el brote de hantavirus

El caso generó preocupación internacional debido al reciente brote de hantavirus detectado en otro crucero, el MV Hondius, donde se confirmaron varias infecciones y muertes. Sin embargo, autoridades francesas y sanitarias descartaron que ambos incidentes estén relacionados.

Mientras el hantavirus puede causar afecciones respiratorias graves, el norovirus provoca principalmente síntomas gastrointestinales y tiene una forma de transmisión distinta.

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