Confinan a 1,700 pasajeros de crucero en Francia por brote de gastroenteritis; hay un muerto

Más de 1,700 personas fueron confinadas a bordo de un crucero en la ciudad de Burdeos, Francia, luego de que un pasajero muriera y decenas de personas comenzaran a presentar síntomas relacionados con un brote gastrointestinal.

Las autoridades sanitarias francesas activaron protocolos de emergencia y restringieron el desembarco de pasajeros y tripulantes mientras continúan las investigaciones para determinar el origen exacto del brote.

Se reporta un muerto por gastroenteritis; se trataba de un señor de 90 años/Pixabay

Un pasajero murió a bordo

De acuerdo con reportes internacionales, la víctima fue un hombre británico de más de 90 años que presuntamente presentó un cuadro severo de gastroenteritis antes de fallecer.

Tras la muerte del pasajero comenzaron a detectarse más casos de personas con síntomas gastrointestinales dentro del barco.

Decenas presentan vómitos y diarrea

Al menos medio centenar de pasajeros y tripulantes comenzaron a reportar: Vómitos

Diarrea

Malestar gastrointestinal

Las personas afectadas fueron aisladas dentro de sus camarotes mientras médicos y autoridades francesas realizaban evaluaciones sanitarias y pruebas epidemiológicas.

❗️⚠️🇫🇷 - French authorities have placed more than 1,700 people under quarantine on the Ambassador Cruise Line ship Ambition, which is docked in Bordeaux.



The move follows the death of a passenger in his 90s and gastrointestinal symptoms reported by about 50 others on board.… pic.twitter.com/1BDYMDJGSi — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) May 13, 2026

Investigan posible brote de norovirus

Inicialmente, las autoridades sospecharon de un posible brote de norovirus, virus altamente contagioso que suele propagarse en espacios cerrados como cruceros, hospitales y escuelas.

El norovirus provoca principalmente gastroenteritis aguda y puede transmitirse rápidamente por contacto directo, alimentos contaminados o superficies infectadas.

Sin embargo, reportes posteriores señalaron que las primeras pruebas habrían descartado preliminarmente la presencia del virus, por lo que las investigaciones continúan.

También analizan intoxicación alimentaria

Especialistas franceses también investigan la posibilidad de que el brote haya sido provocado por una intoxicación alimentaria dentro del crucero.

Equipos médicos realizaron toma de muestras en: Áreas comunes

Cocinas

Alimentos

Habitaciones del barco

Las autoridades mantienen vigilancia sanitaria mientras se determina qué provocó los contagios.

Fueron más de 1,200 pasajeros confinados y 500 integrantes de la tripulación/Ambassador Cruise Line

Más de 1,700 personas quedaron confinadas

A bordo del crucero permanecen: 1,233 pasajeros

Más de 500 tripulantes

Las autoridades suspendieron actividades y limitaron la movilidad dentro del barco mientras continúan los análisis médicos.

El crucero pertenece a la compañía Ambassador Cruise Line y había realizado escalas en distintos puntos de Europa antes de llegar a Francia.

Descartan relación con brote de hantavirus

El caso ocurre pocos días después de la alerta internacional por los casos de hantavirus detectados en otro crucero, donde murieron tres personas.

No obstante, autoridades sanitarias francesas aclararon que “No hay motivo para vincular este brote”, con el caso anterior relacionado con hantavirus.

Mantienen monitoreo sanitario