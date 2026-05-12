¿Dónde hay casos de hantavirus? Estos son los países afectados

El brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius encendió las alertas sanitarias internacionales luego de que autoridades confirmaran contagios en varios países y al menos tres fallecimientos relacionados con la enfermedad. La OMS informó que hasta ahora existen seis casos confirmados y un séptimo considerado probable.

Los pacientes identificados oficialmente son originarios de Países Bajos, Reino Unido, Alemania, Suiza, Francia y Estados Unidos. A esta lista se sumó recientemente España, luego de que el Ministerio de Sanidad reportara un resultado “provisional” positivo en un pasajero que estuvo a bordo de la embarcación.

Autoridades sanitarias internacionales mantienen vigilancia sobre los pasajeros y tripulantes del MV Hondius tras los casos confirmados de hantavirus./ AP

El paciente español fue sometido a una primera prueba PCR en un hospital de Madrid. Aunque el resultado inicial apunta a hantavirus, las autoridades sanitarias esperan una segunda prueba para confirmar el diagnóstico. Hasta el momento no presenta síntomas y su estado de salud fue descrito como estable.

El llamado “caso cero” estaría relacionado con un matrimonio neerlandés que recorrió Sudamérica antes de abordar el crucero en Ushuaía, Argentina, el pasado 1 de abril. El hombre, de 70 años, comenzó con síntomas el 6 de abril y murió cinco días después. La OMS lo considera un caso probable debido a que no se le realizaron pruebas antes de fallecer.

Su esposa, de 69 años, también abandonó el barco en la isla Santa Elena tras presentar malestar. Ambos fueron las primeras víctimas vinculadas al brote. Posteriormente, el médico del crucero, también neerlandés, dio positivo a la cepa Andes, considerada la única variante del hantavirus capaz de transmitirse entre personas.

¿Qué países tienen casos confirmados de hantavirus por el crucero?

El Reino Unido registra dos contagios confirmados y un caso probable. Uno de los pacientes fue evacuado desde la isla Ascensión hacia Sudáfrica tras agravarse su estado de salud, mientras que otro trabajador del barco fue trasladado a Países Bajos luego de dar positivo el 6 de mayo.

La OMS recomendó cuarentena de 42 días para las personas que estuvieron a bordo del crucero MV Hondius./ AP

En Alemania, una pasajera que desarrolló neumonía murió a bordo del MV Hondius el pasado 2 de mayo. Las pruebas realizadas posteriormente confirmaron la infección por hantavirus. Su cuerpo permaneció en el barco mientras la embarcación continúa rumbo a Países Bajos.

Suiza también reportó un caso positivo correspondiente a un pasajero que descendió del crucero en Santa Elena y posteriormente viajó vía Sudáfrica y Catar antes de presentar síntomas el 1 de mayo. En Estados Unidos, autoridades sanitarias confirmaron un contagio y mantienen bajo observación a otra persona con síntomas leves.

¿Por qué la OMS pidió aislamiento de 42 días?

La Organización Mundial de la Salud recomendó que todas las personas evacuadas del crucero permanezcan bajo vigilancia sanitaria durante 42 días. Maria Van Kerkhove, directora de la OMS para prevención y preparación ante epidemias y pandemias, explicó que el periodo de incubación del virus Andes puede extenderse hasta seis semanas.