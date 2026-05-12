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Detienen a hombre señalado por presunto abuso contra una menor en tienda de Guadalajara

Luis Antonio 'N' fue detenido en Guadalajara por presunto abuso sexual
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 10:34 - 12 mayo 2026
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Luis Antonio ‘N’ se escondía en un centro de rehabilitación propiedad de su familia

La Fiscalía del Estado de Jalisco dio a conocer la detención de Luis Antonio “N”, señalado por presuntamente realizar tocamientos indebidos a una menor de edad dentro de una tienda en el municipio de Guadalajara.

Captura ocurrió tras investigaciones y cateos

Las autoridades informaron que la detención se concretó el lunes 11 de mayo, luego de una serie de investigaciones realizadas por la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia.


Tras obtener una orden de aprehensión, ésta fue ejecutada con apoyo de la Policía Estatal y la Policía de Guadalajara mediante dos cateos.

El hombre fue captado en video cuando presuntamente realizó los tocamientos a la menor

Lo localizaron en un centro de rehabilitación

El hombre fue localizado en un centro de rehabilitación ubicado en la colonia Tetlán, en Guadalajara.


De acuerdo con las investigaciones, el inmueble aparentemente pertenece a su familia, quienes presuntamente lo ingresaron ahí mientras era buscado por las autoridades.

La Fiscalía del Estado logró la captura de Luis Antonio “N”, señalado presuntamente de realizar tocamientos indebidos a una niña al interior de una tienda de abarrotes en Elena de la Cruz”, informaron las autoridades.

El caso se viralizó por cámaras de seguridad

El caso tomó relevancia en redes sociales luego de que el pasado 7 de mayo se difundiera un video de cámaras de seguridad en el que presuntamente se observa al hombre realizando tocamientos a una niña de 9 años dentro de una tienda.


Posteriormente comenzaron a circular más imágenes en las que se le ve huyendo del lugar a bordo de una motocicleta.


Según versiones, el hombre trabajaba como repartidor por aplicación.

Fiscalía reafirma compromiso con menores

“La Fiscalía reitera su compromiso de actuar en beneficio de las infancias y adolescencias, realizando investigaciones certeras que permitan procurar justicia en todos los casos donde se denuncien ilícitos cometidos contra menores de edad”, agregó la dependencia.

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