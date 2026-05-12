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Futbol

FIFA prohibe al Estadio Banorte reventa de plateas y palcos para el Mundial 2026

Gianni Infantino y Mikel Arriola en el palco en la celebración del Estadio Banorte | IMAGO 7
Gianni Infantino y Mikel Arriola en el palco en la celebración del Estadio Banorte | IMAGO 7
Ramiro Pérez Vásquez 10:10 - 12 mayo 2026
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El máximo organismo de futbol ha prohibido la comercialización de dicho lugares

Se acerca la inauguración de la Copa del Mundo 2026 entre la Selección Mexicana y Sudáfrica en el Estadio Banorte; ahora la FIFA ha prohibido la reventa de platea y palcos para evitar que los dueños sean quienes comercialicen esos espacios exclusivos.

Grupo Ollamani informó que los accesos para los partidos del Mundial 2026 en el Coloso de Santa Úrsula estarán sujetos estrictamente a las disposiciones de la FIFA, especialmente en materia de comercialización, transferencia y uso de boletos para palcos y plateas.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, durante un evento de Conmebol en Quito, Ecuador | AP
Gianni Infantino, presidente de la FIFA, durante un evento de Conmebol en Quito, Ecuador | AP

¿Qué dice el comunicado de Grupo Ollamani?

En un comunicado dirigido a palcoholhabientes y plateahabientes, la autoridad del estadio recordó que “la Plataforma Oficial de Transacción del Estadio constituye el mecanismo autorizado para la cesión temporal y comercialización de Medios de Acceso respecto de los eventos ordinarios celebrados en el Estadio”. No obstante, aclaró que para la justa mundialista prevalecerán las reglas establecidas por la FIFA.

El documento señala que, para los encuentros de la Copa del Mundo, serán aplicables “de manera preferente y obligatoria los lineamientos, términos y condiciones establecidos” por la FIFA, incluyendo los términos de uso de boletos para partidos celebrados en México. En ese sentido, enfatiza que dichos lineamientos “prohíben la reventa, oferta, comercialización, cesión, transferencia o intermediación de boletos o derechos de acceso por cualquier medio o a través de terceros no autorizados por FIFA”.

Afición mexicana en el Estadio Banorte | MEXSPORT

Asimismo, el comunicado advierte sobre posibles sanciones para quienes incumplan las reglas del organismo internacional. En particular, cita que el apartado 21 denominado “Cancelación de Boletos” establece que “la FIFA podrá cancelar cualquier boleto respecto del cual detecte una utilización, transferencia, comercialización o disposición realizada en contravención de dichos lineamientos”.

La administración del Estadio Banorte también reiteró que “no estará permitida la comercialización o intermediación de los Medios de Acceso correspondientes a Palcos y Plateas a través de terceros, plataformas digitales, redes sociales, intermediarios o cualquier canal distinto a los expresamente autorizados por FIFA”.

Estadio Banorte | MEXSPORT

Sobre los paquetes hospitality

Respecto a los aficionados que hayan adquirido paquetes hospitality, el documento informa que “los Medios de Acceso correspondientes a sus localidades serán entregados conjuntamente con los paquetes adquiridos, conforme a la logística y términos aplicables”. Con ello, se busca mantener el control sobre la distribución oficial de entradas para el torneo.

Finalmente, para quienes no cuenten con paquetes hospitality, la autoridad del estadio adelantó que próximamente comunicará “las fechas, horarios y lineamientos” bajo los cuales deberán acudir al inmueble para realizar el proceso de entrega de los accesos correspondientes a los partidos de la justa veraniega.

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