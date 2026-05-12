Grupo Pachuca en desacuerdo con la Comisión de Arbitraje por cambio de árbitro ante Pumas; pero, no habrá queja

Nada. No habrá ningún reclamo. Desde Grupo Pachuca y la dirigencia encabezada por Armando Martínez, el cambio de última hora de la Comisión de Arbitraje no gustó, pero tampoco pedirán explicaciones a la comisión de por qué modificaron a Luis Enrique Santander por Ismael Rosario López Peñuelas.

¿Qué dicen desde grupo Pachuca?

​De acuerdo con dos informantes de Grupo Pachuca, es un hecho que en la cúpula consideran que debió haber habido un "análisis" previo en los árbitros antes de soltar la designación de Santander, misma que desencadenó la molestia en los Pumas —como anoche se reportó en Récord—.

Esteban Solari, entrenador de Pachuca | IMAGO7

Y también en medio de la crítica de exárbitros que consideraron la medida de la Comisión de Arbitraje como un despropósito, pues los antecedentes de Luis Enrique la semana pasada con el Club Universidad debieron ser el primer candado para evitar la designación.

​Lo que sí también consideran en Grupo Pachuca es que quizá —y no pueden asegurarlo— hubo una presión de Pumas; sin embargo, uno de los puntos que más destacan los informantes es que en la institución difícilmente hablarán del arbitraje y se mantendrán al margen también en esta ocasión.

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Un cambio repentino

Cabe recordar que ayer por la tarde la Comisión de Arbitraje dio a conocer la designación de Enrique Santander como central; Asistente 1: Karen Janet Díaz; Asistente 2: Jesús Lorenzo Soto; Cuarto árbitro: Jorge Abraham Camacho; VAR: Guillermo Pacheco Larios y AVAR: Óscar Macías Romo.

Luis Enrique Santander l IMAGO7