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Incierto futuro para Lebron James luego de la derrota de Lakers ante Thunder

Lebron James en el partido de Los Angeles Lakers contra Thunder de Oklahoma City | AP
Lebron James en el partido de Los Angeles Lakers contra Thunder de Oklahoma City | AP
Associated Press (AP) 09:08 - 12 mayo 2026
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El jugador no ha decidido si jugará la próxima temporada, por lo que no hubo ceremonia ni un aire de trascendencia alrededor de este partido

Shai Gilgeous-Alexander anotó 35 puntos, Chet Holmgren retacó el balón para desempatar con 32,8 segundos por jugar, y el Thunder de Oklahoma City barrió a Los Ángeles Lakers en la segunda ronda de los playoffs de la NBA con una victoria de 115-110 en el cuarto juego la noche del lunes.

Ajay Mitchell anotó 10 de sus 28 puntos en el frenético último periodo, mientras el Thunder superaba el tenaz esfuerzo de los Lakers y mejoraba a 8-0 en los playoffs con su victoria más difícil de la postemporada.

Lebron James en el partido de Los Angeles Lakers contra Thunder de Oklahoma City | AP
Lebron James en el partido de Los Angeles Lakers contra Thunder de Oklahoma City | AP

LeBron James sumó 24 unidades y 14 rebotes en el último partido de la inédita 23era temporada del máximo anotador en la historia de la NBA, pero falló una bandeja con tablero en penetración con 20 segundos restantes que habría puesto a los Lakers por delante.

James, de 41 años, ha dicho repetidamente que no ha decidido si jugará la próxima temporada, por lo que no hubo ceremonia ni un aire de trascendencia alrededor de este partido. En su lugar, los Lakers intentaron desesperadamente alargar su año, solo para perder ante Oklahoma City por octava vez esta temporada.

Lebron James en el partido de Los Angeles Lakers contra Thunder de Oklahoma City | AP
Lebron James en el partido de Los Angeles Lakers contra Thunder de Oklahoma City | AP

Austin Reaves anotó 27 puntos antes de fallar un triple para empatar con ocho segundos por jugar para los Lakers, que avanzaron una ronda más de lo que casi cualquiera esperaba después de perder al campeón anotador de la NBA, Luka Doncic, y a Reaves por lesiones importantes hace un mes.

Los Ángeles aun así perdió seis de sus últimos siete partidos de playoffs y se quedó muy lejos de las Finales de conferencia por tercera temporada consecutiva.

Oklahoma City afrontó sus primeros déficits en el cuarto periodo de todos los playoffs en el cuarto juego, ya que los Lakers se negaron repetidamente a rendirse.

Lebron James y Austin Reaves en el partido de Los Angeles Lakers contra Thunder de Oklahoma City | AP
Lebron James y Austin Reaves en el partido de Los Angeles Lakers contra Thunder de Oklahoma City | AP
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