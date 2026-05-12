¡Chicas, ‘gas de la risa’ y más! Filtran video íntimo de jugador del Milan en escándalo de la Serie A

Las filtraciones de nombres de jugadores y ahora videos continúan tras el escándalo desatado desde hace algunas semanas en la Serie A; varios futbolistas se encuentran e el ‘ojo del huracán’ por haber sido clientes de una organización criminal relacionada con la prostitución.

Ahora han salido a la luz varios videos, expuestos por el italiano Fabrizio Corona, en el que aparece Theo Hernández, actual jugador del Al Hilal, y que en su momento era cliente de dicha organización cuando militaba en el conjunto Rossonero.

Exjugador del Milan l CAPTURA

Dicho periodista mostró videos con varias mujeres bailando y con la utilización de ‘gas de la risa’ citando que Theo era el encargado de organizar las fiestas e incluso llegó a adquirir en propiedad una furgoneta para trasladar a los participantes. Suma Castillejo también aparece involucrado.

Escándalo en Serie A con chicas l CAPTURA

¿Quiénes son algunos implicados?

Cabe mencionar que, la justicia italiana investiga a una agencia llamada “MADE Luxury Concierge” por la presunta operación de una rede de prostitución VIP, fiestas clandestinas, etc, en Milán. Alrededor de 70 futbolistas estarían involucrados y un piloto de fórmula 1.

Entre los jugadores que han sido vinculados son: Alessandro Buongiorno, Víctor Osimhen, Luca Pellegrini, Matteo Cancellieri, Samuele Ricci, Daniel Maldini. Hasta el momento se han hecho la detención de los dueños de la firma; Emanuele Buttini y Deborah Ronchi.

Otro escándalo en la Serie A

El futbol italiano vuelve a estar en el centro de la polémica luego de que la Fiscalía de Milán abriera una investigación sobre presuntas irregularidades en las designaciones arbitrales de la Serie A. Gianluca Rocchi, actual responsable del sector arbitral en Italia, es señalado por supuestamente favorecer al Inter de Milán mediante nombramientos dirigidos en partidos clave de la Temporada 2024-2025.

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De acuerdo con información revelada por Sky Sports Italia, el fiscal Maurizio Chiulli intenta determinar si existieron presiones externas sobre Rocchi tras descubrir, mediante escuchas telefónicas, la presencia de Giorgio Spinoni —encargado de asuntos arbitrales del Inter— en una reunión secreta celebrada en el estadio San Siro.