El nuevo Pagani de Fernando Alonso: un hipercoche de 12 millones de dólares con silla de bebé a juego

Fernando Alonso, el piloto de Aston Martin, añadió una nueva joya a su colección de vehículos: un exclusivo Pagani Zonda 760 Roadster Diamante Verde. El bicampeón del mundo recibió su nuevo hipercoche en Mónaco, un modelo único valorado en más de 11.7 millones de dólares que sorprendió por un detalle muy particular en su interior.

Lo que ha captado la atención de todos no ha sido solo la exclusividad del vehículo, sino la presencia de una silla infantil personalizada en el asiento del copiloto. La marca Recaro diseñó un asiento para bebé inspirado en el icónico casco de carreras del piloto asturiano, con azul, rojo y amarillo como colores predominantes, un gesto que celebra su reciente paternidad.

Así fue la sillita de bebé que le dieron a Fernando Alonso | INSTAGRAM: @alexpenfold

El exclusivo auto que recibió Fernando Alonso

El Pagani Zonda es uno de los hipercoches más codiciados del mundo. Entre 1999 y 2019, se fabricaron aproximadamente 140 unidades. El Diamante Verde de Alonso se encuentra entre los más extraordinarios, con un chasis de Carbo-Titanio y un imponente motor V12 de 7.3 litros de Mercedes-AMG que genera 760 caballos de fuerza y alcanza las 8000 rpm.

Su nombre, "Diamante Verde", proviene de su acabado único: la fibra de carbono expuesta del coche revela un distintivo brillo verdoso bajo cierta luz. Con apenas 500 millas en el cuentakilómetros, Alonso se convierte en el segundo propietario de esta impresionante máquina.

Fernando Alonso en el Gran Premio de Miami | AP

Este Pagani se suma a un garaje ya de por sí espectacular. Se sabe que la colección del español incluyó un Ferrari Enzo, vendido en 2023 por más de 6 millones de dólares. Recientemente, también adquirió un Mercedes-Benz CLK GTR por una cifra cercana a los 10 millones de dólares. Además, posee otros modelos de Aston Martin como el Valkyrie, el Valiant y un DBX S.

💎 Así recibió y examinó Fernando Alonso el exclusivo Pagani Zonda



⚓️ Fue a recibirlo al muelle del Parking de la Digue al amanecer, con la ilusión de un niño



🇩🇪 Llegó con matrícula alemana personalizada y posteriormente le pusieron una de Mónacopic.twitter.com/DWCBq9chP2 https://t.co/ZqvfgnCILC — Nachez (@Nachez98) May 7, 2026

Paternidad, el nuevo reto de Fernando Alonso

Los rumores de la relación del piloto español con Melissa Jiménez comenzaron en mayo de 2023, aunque oficialmente ninguno de los dos lo confirmó. Fue hasta diciembre de 2025 que se supo que la pareja esperaba su primer hijo, el cual nació en marzo de este año y recibió el nombre de Leonard.

Durante el fin de semana del Gran Premio de Japón, Alonso confirmó la feliz noticia de su paternidad a DAZN tras llegar con retraso al circuito de Suzuka. "Afortunadamente, salió bien, tanto para la madre como para el bebé. Un momento súper feliz, muy especial", declaró en aquel entonces.

Fernando Alonso en el Gran Premio de Miami | AP