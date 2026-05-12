¿De nuevo azulcrema? Raúl Jiménez reconoció que América lo buscó junto con otros clubes de Liga MX

Ante la inminente salida de Henry Martin, América se enfrenta a un dilema grande de cara al Apertura 2026 de la Liga MX. Sin su capitán y máximo goleador en activo, las Águilas tendrán la urgencia de buscar un nuevo referente en el ataque y muchas miradas han volteado a Europa, con la ilusión del regreso de Raúl Jiménez.

El delantero de Fulham es uno de los canteranos azulcremas que mejor carrera han hecho en el Viejo Continente y, actualmente, un referente de la Selección Mexicana. Por ello, no falta quien pide su regreso a Coapa para que encabece una etapa de renovación del equipo, quien sí lo buscó en años recientes, según reveló el propio Jiménez Rodríguez.

Raúl Jiménez aceptó que América lo buscó

En el documental 'La Selección en tus Manos', de Claro Sports, el delantero de 35 años aceptó que previo a su salida de Wolverhampton rumbo a Fulham, tuvo acercamiento de algunos equipos de la Liga MX. Sin embargo, en ese momento su deseo era continuar en el futbol europeo, por lo que no hubo mayores negociaciones con los clubes interesados.

Raúl Jiménez como jugador de América en 2012 | MEXSPORT

"Me quedaba todavía un año de contrato, pero yo ya tenía en mente salir, porque esa temporada terminé incluso no siendo convocado en muchos partidos. Tenía claro que no era lo que yo quería y que ya era momento de tener nuevos retos, nuevos horizontes. Nunca fue la idea regresar (...), sí hubo equipos mexicanos interesados en que regresara, pero mi idea era siempre quedarme aquí en Europa", declaró Raúl.

Detalló que Rayados de Monterrey y Tigres lo buscaron al igual que América, mientras que Cruz Azul tuvo acercamientos aunque no fue tanto que lo buscara, solo que mostró interés. "Santiago Baños en su momento también estuvo en contacto conmigo, ahí hay más cercanía con él, entonces es más fácil el contacto con ellos, pero también le dije que no era el momento todavía", añadió.

Raúl Jiménez como jugador de América en 2012 | MEXSPORT

¿Qué dijo Santiago Baños sobre repatriar a Raúl Jiménez?

En el mismo documental, el presidente deportivo de las Águilas, Santiago Baños, reconoció que en su momento se acercó a Raúl con la intención de externarle el deseo de tenerlo en Coapa, pero todavía en un nivel competitivo. "Le dije: ‘Oye, yo te quiero regresar al América, pero todavía con condiciones para jugar, no de 40 años’. Nada más se ríe".

"El feeling (sentimiento) de quedarse y el deseo de seguir en Europa habla muy bien de él. Y la otra parte es que, hasta donde tengo entendido, ha dicho que a México regresa solamente al América. Entonces, ojalá cumpla con su palabra", añadió el directivo azulcrema, aunque no habló sobre la posibilidad de buscarlo nuevamente de cara a los siguientes torneos.

Raúl Jiménez en partido vs Arsenal l AP

El 'Lobo de Tepeji' por ahora tiene contrato hasta junio de este año y no hay reportes que confirmen que renovará al menos un año más con los Cottagers. Aunque en la Temporada 2024-25 dio chispazos de su mejor versión, la que tuvo antes de su fractura de cráneo en noviembre de 2020, no terminó de afianzarse y marcó solo 12 goles.