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Empelotados

Zague lanza fuerte crítica al América tras la eliminación

Luis Roberto Alves Zague, leyenda del América | IMAGO7
Zague, narrador de TV Azteca | IMAGO7
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 15:35 - 11 mayo 2026
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El exdelantero habló del complicado momento que atraviesa el América, cuestionó el nivel de Henry Martín y aseguró que el equipo mostró su peor versión con André Jardine.

Luis Roberto Alves "Zague" reaccionó a la eliminación de las Club América y dejó declaraciones contundentes sobre el presente del conjunto azulcrema.

El exdelantero americanista aseguró que las polémicas arbitrales seguirán acompañando al club debido a la relevancia mediática que tiene en el futbol mexicano.

“América es tan grande, imponente y representativo que siempre van a estar pendientes de lo que pase”, comentó Zague.

Además, señaló que normalmente las críticas suelen enfocarse más en los aspectos negativos alrededor del equipo.

Zague, Martinoli y Luis García | IMAGO7

Zague cuestionó el momento de Henry Martín

Durante la entrevista, Zague también habló sobre el rendimiento de Henry Martín y consideró que el delantero ya no atraviesa su mejor etapa futbolística.

“Ya no es ese Henry que conocimos en donde tuvo su gran momento”, expresó el exjugador.

El ahora analista explicó que el desgaste natural termina afectando a cualquier futbolista y aseguró que el atacante americanista actualmente batalla más dentro de la cancha.

Zague lanza fuerte crítica al América tras la eliminación | IMAGO7
Zague lanza fuerte crítica al América tras la eliminación | IMAGO7

André Jardine también recibió críticas

Zague tampoco evitó hablar del trabajo de André Jardine y aseguró que el América mostró una de sus peores versiones desde la llegada del técnico brasileño.

“Vimos la peor versión del América en la etapa de Jardine”, afirmó.
André Jardine en el partido de América contra Pumas en la Liga MX | IMAGO 7
André Jardine en el partido de América contra Pumas en la Liga MX | IMAGO7
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