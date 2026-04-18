¡Con Superman incluido! Zague se lleva las miradas con rutina ‘impresionanti’

El exfutbolista y ahora comentarista Luis Roberto Alves Zague volvió a dar de qué hablar en redes sociales, aunque esta vez no fue por su análisis deportivo, sino por su disciplina fuera de las canchas. A través de su cuenta de Instagram, Zague compartió una rutina intensa de entrenamiento enfocada en hombros, dejando claro que mantiene una condición física envidiable.

En el video, el analista de TV Azteca aparece ejecutando levantamientos con mancuernas, mostrando una técnica cuidada y constante. Vestido con una llamativa camiseta con el logo de Superman en el pecho, Zague combinó estilo y esfuerzo en una sesión que rápidamente captó la atención de sus seguidores.

Zague en su rutina de hombros l CAPTURA

¿Querido entre la afición?

La publicación no tardó en generar reacciones, acumulando comentarios que destacan tanto su físico como su constancia. Para muchos aficionados, resulta sorprendente ver cómo, a pesar del paso del tiempo, el exdelantero mantiene una rutina exigente similar a la de sus años como profesional.

Durante su etapa como jugador, Zague fue reconocido por su potencia física y su capacidad goleadora, cualidades que hoy parecen mantenerse gracias a su dedicación en el gimnasio. Su rutina de hombro incluyó ejercicios de elevaciones laterales y frontales, así como movimientos controlados que evidencian su experiencia en el entrenamiento.

Zague en Gym l CAPTURA

Además de ser una figura constante en la televisión deportiva, el comentarista ha sabido construir una presencia activa en redes sociales, donde comparte aspectos de su vida personal y hábitos saludables. Este tipo de contenido suele motivar a sus seguidores a adoptar un estilo de vida más activo.

Luis Roberto Alves Zague, leyenda del América | IMAGO7

Con Superman en el pecho

El detalle de la camiseta de Superman no pasó desapercibido, ya que muchos usuarios lo interpretaron como un guiño a su fortaleza física y su energía. La combinación de carisma y disciplina ha convertido a Zague en una figura cercana para el público, más allá de su faceta como analista.

En un entorno donde la imagen y la salud cobran cada vez más relevancia, Zague demuestra que es posible mantenerse en forma incluso después del retiro profesional. Su ejemplo refuerza la importancia del ejercicio constante y la dedicación personal.